América-MG e Bragantino empatam no Independência

O América-MG aparece agora em sexto lugar, com 14 pontos, dois a menos do que o quarto colocado Figueirense. Enquanto isso, o Bragantino está com 11 pontos.

Mesmo fora de casa, o Bragantino foi para cima e, depois de perder duas boas chances, abriu o placar aos 23 minutos. Lincom aproveitou cruzamento de Magno Cruz e chutou de perna esquerda. A bola ainda tocou no peito de Andrei Giroto, que marcou contra.

Mesmo em vantagem, o Bragantino continuou melhor. Mas foi o América-MG quem marcou. Aos 34 minutos, Rodriguinho bateu falta, ninguém tocou e Rafael Defendi só olhou a bola entrar no canto esquerdo. No lance seguinte, o goleiro do time paulista se chocou com Willians e precisou ser levado de ambulância para o hospital sangrando muito e com suspeita de fratura no nariz e afundamento facial.

O segundo tempo não foi muito diferente do primeiro. O Bragantino estava melhor distribuído em campo, mas sofreu o gol aos 19 minutos. Danilo fez boa jogada pela esquerda e cruzou buscando Nikão, que não chegou na bola, mas a sobra ficou para Cléber fazer 2 a 1.

Para piorar a situação do Bragantino, o volante Carlinhos foi expulso aos 30 minutos, depois de receber o segundo cartão amarelo. Mas, ainda assim, o time chegou ao empate aos 36. Diego Macedo bateu falta no ângulo superior esquerdo de Matheus e saiu para comemorar o empate em Belo Horizonte.

Na nona rodada da Série B, o América-MG visita a líder Chapecoense em Chapecó, enquanto o Bragantino receber o Ceará em Bragança Paulista - ambos serão no sábado que vem.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 2 x 2 BRAGANTINO

AMÉRICA-MG - Matheus; Leandro Silva, Vitor Hugo, Gualberto e Danilo; Andrei Giroto, Claudinei, Cléber (Leandro Ferreira) e Rodriguinho; Willians (Fábio Júnior) e Nikão (Alessandro). Técnico - Paulo Comelli.

BRAGANTINO - Rafael Defendi (Leandro); Raphael Andrade (Elias), Álvaro e André Vinícius; Diego Macedo, Carlinhos, Preto, Thiaguinho e Rafael Costa; Lincom (Paulinho) e Magno Cruz. Técnico - Vágner Benazzi.

GOLS - Andrei Giroto (contra), aos 23, e Rodriguinho, aos 34 minutos do primeiro tempo; Cléber, aos 19, e Diego Macedo, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

CARTÕES AMARELOS - Cléber e Leandro Silva (América-MG); Raphael Andrade, Preto, Lincom, Carlinhos, Diego Macedo e Paulinho (Bragantino).

CARTÃO VERMELHO - Carlinhos (Bragantino).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).