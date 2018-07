América-MG e Ceará empatam sem gols pela Copa da Primeira Liga

Não foi nada animadora a estreia de América-MG e Ceará na segunda edição da Copa da Primeira Liga. Em um jogo fraco tecnicamente, o empate sem gols foi o resultado mais justo para os dois adversários nesta quarta-feira. Cada time agora soma um ponto dentro do Grupo 2, que ainda conta com Flamengo e Grêmio, que se enfrentam só no dia 8 de fevereiro.

O jogo disputado na Arena Independência, em Belo Horizonte, foi bem típico de início de temporada, com os times amarrados e sem força para chegar ao ataque com chance de finalização. Por isso, o placar foi justo.

O América-MG volta a campo pela Copa da Primeira Liga fora de casa, dia 16 de fevereiro, diante do Flamengo, em local ainda não definido. Isso porque o time carioca não tem o Maracanã à sua disposição. Já o Ceará vai receber o Flamengo no dia 23, no Castelão.

Antes, no entanto, ambas as equipes têm compromissos pelos estaduais. O Ceará faz sua terceira partida no Campeonato Cearense diante do Guarany de Sobral, em casa, neste domingo, mesmo dia em que o América-MG estreia no Campeonato Mineiro contra o Democrata, fora de casa.