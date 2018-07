América-MG e Guarani empatam sem gols e continuam no G4 da Série B

O Guarani conseguiu arrancar um empate importante fora de casa. Jogando no Independência, em Belo Horizonte, o time segurou o placar de 0 a 0 no confronto direto com o América-MG pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado desta 14.ª rodada ainda manteve os times dentro do G4, sendo que o Guarani soma 26 pontos. Com as derrotas de Internacional, para o CRB por 2 a 0, e do Vila Nova, que caiu para o Paysandu, o América-MG manteve a sua posição na classificação, agora com 24 pontos, em terceiro lugar.

O estreante Rafael Silva entrou no time titular do Guarani e caiu como uma luva para o lugar de Braian Samúdio, negociado com o futebol da Turquia na última sexta-feira. O mais novo atacante bugrino aparecia como referência no campo ofensivo e frequentemente servia de parede para os companheiros que vinham de trás. Já aos três minutos, no primeiro lance da partida, ele acertou uma tabela pelo meio com Claudinho e poderia ter aberto o placar.

Mas a oportunidade mais incrível do jogo aconteceu aos 42 minutos. Atuando no contra-ataque, Luiz Fernando aproveitou um chutão da defesa para sair nas costas da marcação e já lançou Rafael Silva pelo alto. O atacante correu praticamente todo o campo de ataque e saiu frente a frente com João Ricardo para marcar. Ele bateu cruzado e a bola sobrou para Caíque, que mesmo sem goleiro conseguiu jogar para a linha de fundo.

No primeiro lance do segundo tempo, o técnico Vadão já teve sua primeira dor de cabeça. O Guarani levantou a bola para a grande área em direção a Rafael Silva, mas ele se chocou com o zagueiro e caiu em cima do braço. O lance forte gerou preocupação e Juninho já foi para o aquecimento. O atacante chegou a voltar para o jogo, tentou um arremate bonito contra João Ricardo, mas não durou muito tempo e acabou substituído.

Sem seu melhor jogador, o time paulista caiu de produção e deu ainda mais espaço ao América-MG, que por muito pouco não balançou as redes. Aos 11 minutos, Gerson Magrão recebeu na ponta esquerda, levantou a cabeça e cruzou a meia altura para Bill, que marcaria se não fosse a presença de Diego Jussani para afastar. Mais tarde, aos 32, o centroavante ficou novamente frente a frente com Leandro Santos, mas chutou em cima do goleiro.

O Campeonato Brasileiro da Série B terá a 15.ª rodada sendo disputada nesta terça-feira, com o Guarani recebendo o Ceará no Brinco de Ouro, em Campinas, às 20h30. Mesmo horário em que o América-MG estará em campo contra o ABC, no Frasqueirão, em Natal.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 0 X 0 GUARANI

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Norberto, Rafael Lima, Messias e Gerson Magrão (David); Ernandes, Zé Ricardo e Ruy (Hugo Cabral); Matheusinho, Luan e Bill (Hugo Almeida). Técnico: Enderson Moreira.

GUARANI - Leandro Santos; Lenon, Diego Jussani, Willian Rocha e Salomão; Evandro, Auremir, Caíque, Luiz Fernando (Richarlyson) e Claudinho (Kevin); Rafael Silva (Juninho). Técnico: Vadão.

ÁRBITRO - Jean Pierre Goncalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS - Rafael Lima e Gerson Magrão (América-MG); Diego Jussani (Guarani).

RENDA - R$ 37.689,00.

PÚBLICO - 5.741 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).