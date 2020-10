América-MG e Guarani empatam sem gols em jogo marcado por lesão de Alanzinho

Em uma partida que ficou marcada pela grave lesão do meia Alanzinho, América-MG e Guarani ficaram no empate sem gols na manhã deste sábado, na Arena Independência, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Sem ganhar há quatro jogos, o América-MG tem 20 pontos e perdeu a chance de entrar no G4, aparecendo na quinta colocação. Já o Guarani chegou à sua quinta partida sem vitória e segue na zona de rebaixamento, em 18.º lugar, com 11 pontos.

O primeiro tempo foi ataque contra defesa. O América-MG teve pelo menos cinco grandes chances, sendo que a primeira foi aos 12 segundos. Ademir e Alê acertaram a trave de Gabriel Mesquita, que ainda fez duas boas defesas. O time paulista foi inoperante no ataque.

Pouco antes do intervalo, em uma disputa de bola, Léo Passos acabou chutando a perna de Alanzinho, emprestado pelo Palmeiras, que tropeçou e enroscou o pé esquerdo no gramado. O meia do Guarani sofreu uma fratura perto do tornozelo e precisou deixar a Arena Independência de ambulância.

Na etapa final, o América-MG não conseguiu manter a mesma intensidade e viu o Guarani passar a ter mais posse de bola, mas sem levar perigo. O time mineiro só acordou nos minutos finais, quando Felipe Augusto parou em Gabriel Mesquista e Guilherme mandou para fora.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 14.ª rodada. O América-MG enfrenta o Vitória, às 19h15, no Barradão, em Salvador, e o Guarani faz o dérbi contra a Ponte Preta, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 0 GUARANI

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson e Sávio; Zé Ricardo, Juninho (Geovane) e Alê (Marcelo Toscano); Ademir (Felipe Augusto), Léo Passos (Guilherme) e Felipe Azevedo (Neto Berola). Técnico: Lisca.

GUARANI - Gabriel Mesquita; Cristovam, Wálber, Didi e Erick Daltro; Arthur Rezende (Deivid), Murilo Rangel (Lucas Abreu) e Lucas Crispim; Waguininho, Bruno Sávio (Alanzinho depois Giovanny) e Rafael Costa (Renanzinho). Técnico: Ricardo Catalá.

ÁRBITRO - Adriano Barros Carneiro (CE).

CARTÕES AMARELOS - Anderson (América); Lucas Abreu (Guarani).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).