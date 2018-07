América-MG é surpreendido pelo ASA, mas fica no G-4

Com isso, o time alagoano chegou à sua quinta vitória consecutiva e subiu para oitavo lugar, com 44 pontos. Por outro lado, mesmo com a derrota, o América-MG segue no G-4. O time mineiro perdeu uma posição, indo para terceiro, com os mesmos 52 pontos - atrás do Figueirense, com 55, e do Coritiba, com 59 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o ASA começou melhor a partida, marcando o América-MG no campo de ataque e dificultando, assim, a saída de bola do adversário. Os mineiros tentaram ir ao ataque, mas foram pegos nos contragolpes. Em um deles, Ciel recebeu dentro da área, tentou passar por Flávio, mas foi derrubado pelo goleiro: pênalti. Na cobrança, aos 21 minutos, o

próprio atacante foi para a bola e acertou o canto direito do gol americano.

Mesmo com o gol, o ASA não diminuiu a marcação e seguia superior ao time mineiro, que forçava as jogadas de ataque para o atacante Fábio Junior.

Ainda no primeiro tempo, os visitantes ampliaram. Preto tentou afastar dentro da área, mas acabou acertando o peito de Luiz Mário, num lance que pareceu golpe de caratê. Aos 34 minutos, novamente em cobrança de pênalti, Ciel ampliou.

Na segunda etapa, o time da casa partiu para cima e passou a jogar pelas laterais. Desta forma criou duas boas chances, que passaram perto da trave do goleiro Jorge Miguel.

O América-MG conseguiu diminuir aos 24 minutos. Após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, o zagueiro Micão apareceu no segundo pau para testar para o fundo do gol.

Quando o América-MG dominava a partida, o volante Dudu foi expulso. Após reclamar de uma

falta, ele recebeu o segundo amarelo e deixou sua equipe com um a menos. Foi um balde de água fria na reação americana.

No final, ainda deu tempo para os visitantes ampliarem. Aos 48 minutos, em contragolpe fulminante, o ataque do ASA desceu no três contra um e Medina apareceu para finalizar.

FICHA TÉCNICA:

América-MG 1 x 3 ASA

América-MG - Flávio; Micão, Preto (Thiago Silvy) e Gabriel; Chiquinho (Helton Luiz), Dudu, Dudu Araxá, Irênio e Wesley (Jandson); Jean Batista e Fábio Junior. Técnico - Mauro Fernandes.

ASA - Jorge Miguel; Ewerton, Plínio e Jonas; Maizena, Márcio Carioca, Audálio, Didira (Medina) e Magal; Luiz Mário (Cleiton) e Ciel (Sylvestre). Técnico - Viça.

Gols - Ciel, aos 21 e 34 minutos do primeiro tempo; Micão, aos 22, e Medina, aos 48 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Wallace Nascimento Valente (ES).

Cartões amarelos - Flávio, Dudu, Luiz Mário e Jean Batista.

Cartão vermelho - Dudu.

Público - 1.508 pagantes.

Renda - R$ 7.690,00.

Local - Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).