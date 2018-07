América-MG empata com Atlético-MG e conquista o Campeonato Mineiro

O jejum de 15 anos sem título estadual foi para o espaço neste domingo. De forma heroica, com um gol aos 38 minutos do segundo tempo, o América-MG arrancou um empate por 1 a 1 com o Atlético Mineiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e se sagrou campeão do Campeonato Mineiro. Na ida, na semana passada, havia ganhado por 2 a 1, no estádio Independência. O herói do título, com os três gols marcados nas decisões, foi o meia/lateral-esquerdo Danilo.

Com a primeira conquista estadual desde 2001 - neste intervalo de 15 anos, foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro em 2009 -, o América chega a 16 títulos do Campeonato Mineiro. O Atlético segue disparado como o maior vencedor com 43 taças, seguido pelo rival Cruzeiro com 36.

Mesmo precisando vencer para ser campeão, o técnico do Atlético, o uruguaio Diego Aguirre, resolveu poupar alguns jogadores por causa das quartas de final da Copa Libertadores contra o São Paulo. Entre os que ficaram no banco de reservas estava o atacante Robinho, que viu seu time pressionar o América e criar boas chances no primeiro tempo. Em uma delas, aos 14 minutos, o zagueiro Erazo chutou e o goleiro João Ricardo fez bela defesa.

Até o final da etapa, as duas equipes tiveram boas oportunidades de gol, mas um lance aos 44 minutos fez o panorama da partida ficar mais dramático. Já com cartão amarelo, o zagueiro atleticano Tiago perdeu uma bola no meio de campo e fez falta para impedir o contra-ataque do América. O defensor foi bem expulso pelo árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio.

Com um a mais, o América se fechou no segundo tempo e Aguirre não teve outra opção no Atlético a não ser atacar. Para isso, colocou Robinho no lugar de Hyuri no intervalo. Foi dele a assistência para Lucas Pratto invadir a área aos 12 minutos, deixar o volante Leandro Guerreiro no chão e chutar para defesa parcial de João Ricardo. No rebote, Clayton apenas completou para as redes e colocou o time alvinegro em vantagem.

Aí foi a vez do América ir para o ataque. E o Atlético passou a jogar nos contra-ataques. Aos 36 minutos, tudo parecia que o título seria atleticano com a expulsão do zagueiro Alison, deixando as duas equipes iguais com 10 jogadores em campo. Mas, dois minutos depois, o herói Danilo apareceu. Osman mandou a bola na área, o atacante Borges apenas escorou e o meia acertou um belo chute cruzado, indefensável para Victor em seu canto esquerdo baixo. Gol e festa americana no Mineirão.