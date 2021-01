América-MG empata com o Náutico nos Aflitos e confirma o acesso à Série A

O América-MG está novamente entre os melhores clubes do futebol nacional. A atuação nesta terça-feira não foi das melhores, mas o empate sem gols com o Náutico, no estádio dos Aflitos, pela 34ª rodada da Série B, garantiu o time mineiro na elite do Brasileiro em 2021 com quatro jogos de antecedência.

Beneficiado pelas derrotas de CSA (52) e Juventude (52) para Paraná e Brasil de Pelotas, respectivamente, o América-MG se manteve na liderança isolada e, com 67 pontos, não pode mais ser alcançado pelos times que estão fora do G-4 zona de acesso. Já o Náutico perdeu a chance de se distanciar da zona de rebaixamento, ficando com 39 pontos.

Leia Também Guarani é derrotado pelo CRB e desperdiça chance de colar no G-4 da Série B

A última vez que o América-MG disputou a Série A foi em 2018, quando acabou sendo rebaixado. Agora, o time vai atrás do título para conquistar o tricampeonato da Série B.

A partida começou movimentada, com o Náutico partindo para cima e o América-MG levando perigo nos contra-ataques. Aos 9, Kieza driblou Matheus Cavichioli, mas perdeu o ângulo e tocou para Jean Carlos, que finalizou em cima de Zé Ricardo. Mas aos poucos o time mineiro foi controlando a posse da bola.

Na volta do intervalo, o América-MG praticamente não conseguiu jogar e foi encurralado pelo Náutico. Só faltava acertar a pontaria. O time mineiro apenas deixava o tempo passar e quase levou um gol no último lance, quando Jorge Henrique recebeu dentro da área e bateu para a defesa em dois tempos de Matheus Cavichioli.

O Náutico volta a campo no domingo, contra a Ponte Preta, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Na sexta-feira, o América-MG recebe o Botafogo-SP, às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte. Os jogos são válidos pela 35.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 0 X 0 AMÉRICA-MG

NÁUTICO - Anderson; Bryan, Rafael Pereira, Camutanga e Kevyn; Rhaldney, Renan Foguinho (Jhonnatan) e Jean Carlos (Ruy); Dadá Belmonte (Jorge Henrique), Erick e Kieza. Técnico: Hélio dos Anjos.

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Daniel Borges (Joseph), Messias, Anderson e João Paulo (Lucas Luan); Zé Ricardo, Juninho (Marcelo Toscano) e Alê; Ademir (Léo Passos), Felipe Augusto (Neto Berola) e Rodolfo. Técnico: Lisca.

ÁRBITRO - Douglas Schwengber da Silva (RS).

CARTÕES AMARELOS - Kevyn, Rhaldney, Jhonnatan e Camutanga (Náutico); Ademir, João Paulo, Neto Berola e Messias (América-MG).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).