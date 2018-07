América-MG empata com Sampaio Corrêa e dorme líder da Série B

O América-MG conseguiu segurar a pressão do Sampaio Corrêa e terminar o primeiro turno na liderança do G-4, a zona de acesso, da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, pela 19.ª rodada, o time mineiro tomou duas bolas na trave e empatou sem gols, no estádio Castelão, em São Luis.

Apesar do empate, o América-MG vai dormir na liderança da Série B com 33 pontos, sem poder sair do G-4. O clube, porém, pode perder a primeira posição no complemento da rodada neste sábado. O Sampaio Corrêa é o sétimo colocado, com 28 pontos.

Dependendo apenas de suas forças para terminar o primeiro turno na liderança, o América-MG adotou uma postura cautelosa no início. O time mineiro se segurou atrás para evitar uma pressão inicial do Sampaio Corrêa. Aos poucos, os visitantes saíram para o campo de ataque e levaram perigo em chute colocado de Obina, que passou perto do gol.

No final do primeiro tempo, porém, o Sampaio Corrêa cresceu no jogo e não abriu o placar por muito pouco. Rondando a área e finalizando muito contra o gol de Fernando Legal, o time da casa carimbou a trave aos 40 minutos em finalização cruzada de Willian Simões. Em seguida, o camisa 1 do América-MG precisou trabalhar após finalização de Válber para levar o empate para os vestiários.

Se no primeiro tempo o América-MG conseguiu controlar o jogo, no segundo o time mineiro sofreu e teve que se segurar para evitar que o adversário abrisse o placar. Pelos lados do campo, os donos da casa encontraram espaço para penetrar na defesa rival.

Eloir e William Paulista apareceram para finalizar, mas pararam no goleiro Fernando Leal, principal responsável por segurar o empate sem gols até então. Aos 30 minutos, foi a vez da trave salvar a vida dos visitantes. Em cobrança de pênalti sofrido por Willian Simões, Eloir correu devagar para a bola e bateu mal, carimbando o poste americano.

No último lance do jogo, entretanto, a trave salvou o Sampaio Corrêa. Após cruzamento da direita, Obina subiu sozinho e testou no travessão. Depois, o árbitro apitou o final da partida.

Pela 20.ª rodada, o Sampaio Corrêa começa o segundo turno contra o Paraná, nesta terça, às 19h30, em Curitiba, no estádio Durival de Britto. No sábado, o América-MG faz duelo direto contra o Vasco, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 0 x 0 AMÉRICA-MG

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Edimar, Mimica, Luis Otávio e Willian Simões; Jonas, Marino, Eloir e Válber (Waldir); Edgar (Pimentinha) e Wllian Paulista (Célio Codó). Técnico: Lisca.

AMÉRICA-MG - Fernando Leal; Adalberto, Renato Santos (André), Vitor Hugo e Gilson; Thiago Santos, Andrei Girotto, Renan Oliveira (Bruninho) e Willians; Diney (Doriva) e Obina. Técnico: Moacir Júnior.

CARTÕES AMARELOS - Mimica, Willian Simões, Válber e Edgar (Sampaio Corrêa). Vitor Hugo e Thiago Santos (América-MG).

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luis (MA).