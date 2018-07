América-MG empata e garante última vaga na Série A

O América-MG garantiu o acesso ao atingir 63 pontos, um a mais que a Portuguesa. O time paulista, que tinha esperanças de retornar à elite, bateu o Sport por 2 a 1, em Recife, e se manteve na Série B. A Lusa contava com uma derrota do América para obter a quarta e última vaga do acesso.

O Coritiba, campeão por antecipação, encerrou o campeonato com 71 pontos, ao ser derrotado pelo Guaratinguetá por 3 a 2, no Couto Pereira - o time paulista escapou da degola. O Figueirense ultrapassou o Bahia na tabela e ficou com o vice-campeonato. A equipe catarinense chegou aos 67 pontos, ao vencer o Paraná por 4 a 2, em casa. O Bahia, terceiro colocado, ficou com 65 pontos após a derrota para o Bragantino, por 2 a 0, no Morumbi.

Muitas emoções aconteceram na luta contra o descenso. No Estádio Machadão, quem vencesse manteria as chances de permanência na Série B. O Brasiliense venceu por 2 a 1, de virada, chegando aos 46 pontos. Mas só se igualou em pontos ao Vila Nova, que fez 2 a 1 sobre o São Caetano, no Serra Dourada, em Goiânia. O time goiano, porém, levou vantagem no número de vitórias - 13 a 12 - e terminou em 16.º lugar.

O América-RN terminou na lanterna, com os mesmos 41 pontos do Ipatinga, que levou vantagem no saldo de gols (-15 a -28) e ficou na penúltima posição. Como consolo, teve o artilheiro da competição, o atacante Alessandro, com 21 gols. O Santo André, também rebaixado, somou 43 pontos.

Confira os resultados da 38.ª rodada:

Sexta-feira

Santo André 1 x 0 Náutico

Duque de Caxias 1 x 1 ASA

Sábado

Vila Nova 2 x 1 São Caetano

Coritiba 2 x 3 Guaratinguetá

Figueirense 4 x 2 Paraná

Ipatinga 2 x 2 Icasa

Ponte Preta 0 x 0 América-MG

Bragantino 2 x 0 Bahia

América-RN 1 x 2 Brasiliense

Sport 1 x 2 Portuguesa