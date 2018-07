América-MG empata e se complica na briga por acesso

O América chegou aos 59 pontos, na quarta posição, podendo perder o lugar para a Portuguesa, que está três atrás. Caso vença o Bahia, em Salvador, a equipe paulista entra no G-4 por ter maior saldo de gol que o adversário: 16 a 13. Sem aspiração nenhuma na competição, o São Caetano é o décimo colocado, com 49 pontos.

O primeiro tempo foi movimentado, com boas chances de gol para os dois lados. Quem teve a primeira oportunidade foi o time visitante. Após tabela entre Irênio e Dudu, o volante arriscou de fora da área e a bola passou tirando tinta do poste de Luiz. A resposta do São Caetano foi em jogada semelhante. Everton Ribeiro rolou para Moradei, que chegou de trás, chutando de primeira pelo lado esquerdo do gol americano.

Em seguida, Eduardo, do São Caetano, perdeu a chance de gol mais clara da partida. O atacante passou pela marcação em velocidade, invadiu a área e tocou na saída do goleiro França, mas a bola acabou saindo pela direita, muito perto do poste.

No final do primeiro tempo, o América esboçou uma pequena pressão e quase abriu o placar em dois chutes de fora. No primeiro, Nando carimbou o travessão e, no segundo, Irênio obrigou Luiz a saltar no ângulo direito para evitar o primeiro gol.

Na volta dos vestiários, o São Caetano voltou com força total e antes dos dez minutos carimbou o travessão de França, após cabeçada de Eduardo. Depois dos 15 primeiros minutos de pressão do time da casa, a partida esfriou e só voltou a ficar quente no final, quando Henrique Dias recebe passe dentro da área e finalizou para boa defesa de França.

Os dois times voltam a campo no mesmo dia e horário, no próximo sábado, às 17 horas, pela 37.ª e penúltima rodada. O América tem confronto decisivo contra o Sport, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). O São Caetano encara o Duque de Caxias, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Ficha técnica

São Caetano 0 x 0 América-MG

São Caetano - Luiz; Patrick, Anderson Marques, Marcelo Batatais e Fernandinho (Airton); Moradei, Romário, Kléber (Luciano Mandi) e Éverton Ribeiro; Henrique Dias e Eduardo (Robson). Técnico: Toninho Cecílio.

América-MG - França; Micão, Preto e Gabriel; Marcos Rocha, Dudu, Nando, Irênio (Weslley) e Rodrigo; Luciano (Thiago Silvy) e Fábio Júnior (Jandson). Técnico: Mauro Fernandes.

Cartões amarelos - Kléber, Robson e Romário (São Caetano); Nando, Irênio e Gabriel (América-MG).

Árbitro - Heber Roberto Lopes (Fifa-PR).

Renda - R$ 2.795,00.

Público - 449 pagantes.

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).