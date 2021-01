América-MG empata sem gols com o Brasil-RS e pode perder a liderança da Série B

O América-MG viu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B ficar ameaçada ao empatar sem gols com o Brasil-RS, nesta terça-feira, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), na abertura da 36.ª e antepenúltima rodada.

Invicto há 11 jogos, o América-MG tem 69 pontos e pode ser ultrapassado pela Chapecoense, que tem 67 e nesta quinta-feira encara a Ponte Preta, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Sem maiores pretensões, o Brasil-RS tem 48 e está em 11.º lugar.

O começo do primeiro tempo deu impressão que o jogo seria movimentado, com o América-MG criando as melhores oportunidades, mas o Brasil-RS foi perigoso no contra-ataque. No entanto, os dois times diminuíram o ritmo e o confronto ficou morno.

Um lance polêmico foi a principal atração dos 45 minutos iniciais. Anderson Jesus derrubou Delatorre dentro da área e o árbitro assinalou pênalti para os donos da casa, mas voltou atrás depois de ser avisado pelo bandeirinha que a falta foi fora da área.

Precisando da vitória para não correr o risco de deixar a liderança, o América-MG dominou a posse da bola no segundo tempo, mas teve dificuldades para entrar na área. Aos 20 minutos, Bruno Santos cometeu falta em Ademir e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso.

Mesmo com um jogador a mais, o América-MG não conseguiu produzir muitos lances de perigo e reclamou ainda de um pênalti não marcado de Diego Ivo em Lohan.

O Brasil-RS volta a campo nesta sexta-feira contra o CSA, às 19h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió. No sábado, o América-MG encara o Confiança, às 16h15, na Arena Batistão, em Aracaju. Os jogos serão válidos pela 37.ª e penúltima rodada.

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS 0 x 0 AMÉRICA-MG

BRASIL-RS - Rafael Martins (Marcelo); Rodrigo Ferreira (Felipe Albuquerque), Héverton, Diego Ivo e Bruno Santos; Sousa, Rafael Vinícius (Bruno Mathias), Matheus Oliveira (Pablo), Matheusinho (Matheus Mendes) e Bruno José; Dellatorre. Técnico: Claudio Tencati.

AMÉRICA-MG - Airton; Joseph (Marcelo Toscano), Messias, Anderson Jesus (Eduardo Bauermann) e João Paulo; Zé Ricardo (Lohan), Juninho e Alê; Felipe Azevedo (Calyson), Ademir e Vitão (Neto Berola). Técnico: Lisca.

CARTÃO AMARELO - Anderson Jesus (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Bruno Santos (Brasil-RS).

ÁRBITRO - Salim Fende Chavez (SP).

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).