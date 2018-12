América-MG enfrenta o Fluminense em confronto direto contra o rebaixamento

O América-MG chega no último jogo da temporada dependendo apenas de suas forças para se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Depois de bater o Bahia por 1 a 0 em Belo Horizonte, o técnico Givanildo Oliveira teve uma semana para trabalhar de olho no jogo contra o Fluminense, neste domingo, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Se vencer, o clube mineiro garante a permanência independente de outros resultados da 38.ª rodada.

"Quando eu assumi o cargo eu sabia, perfeitamente, da necessidade de conseguir várias vitórias para fugir da degola. E, desde então, estamos só pensando nisso. Chegamos na última rodada com chances de atingir este objetivo. Então vamos para o tudo ou nada, claro, que dentro de uma estratégia que vamos armar internamente", explicou Givanildo Oliveira, sem revelar como pretende surpreender o Fluminense.

Com 40 pontos, o América-MG depende apenas de si porque o jogo contra o Fluminense, que tem 42, é um confronto direto. O time mineiro pode ser garantir na Série A até mesmo com um empate, mas para isso precisa torcer por uma derrota da Chapecoense diante do São Paulo, em Chapecó (SC), e que o Sport não vença o Santos, no Recife. Se perder, estará automaticamente rebaixado para a Série B de 2019.

Na última sexta-feira, a delegação mineira viajou para o Rio de Janeiro com a presença de última hora do zagueiro Messias, que foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e está apto para a partida. Ele, porém, sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda e não chegou a treinar com o restante do elenco.

Givanildo Oliveira ainda espera contar com o jogador, que vai passar por uma reavaliação dos médicos. Caso realmente não tenha condições de jogo, o América-MG pode começar o jogo com Paulão e Matheus Ferraz compondo a primeira o meio da defesa.

O meia Matheusinho, que chegou a assustar com uma tendinite no joelho direito, trabalhou normalmente com bola e está confirmado no time titular. Ruy e Aylon, por outro lado, estão vetados. No ataque persiste a dúvida entre Luan e Ademir, mas o experiente Rafael Moura está confirmado no comando.