América-MG faz 2 a 1 no São Caetano e sobe na Série B

A equipe mineira começou pressionando e depois de desperdiçar boa chance aos 11 minutos com Nikão, aos 14 abriu o marcador. Rodriguinho brigou pela posse da bola na entrada da área e com o pé esquerdo rolou para a esquerda e bateu no canto esquerdo de Rafael Santos para fazer 1 a 0. O São Caetano teve uma boa chance nos últimos minutos com Giancarlo, mas o goleiro Matheus mandou a bola para escanteio.

O América-MG voltou melhor e pressionando no segundo tempo. Mesmo com as mudanças do São Caetano, o jogo seguiu com o time mineiro melhor distribuído em campo e isso ficou evidente aos 27 minutos, apesar do erro da arbitragem. Rodriguinho lançou Tiago Alves pela meia direita e, sozinho e impedido, caminhou em direção ao gol e, na saída de Rafael Santos, bateu no canto esquerdo e fez 2 a 0.

Wagner Carioca arriscou a falta de longe sem barreira a acertou o ângulo de Matheus, diminuindo aos 39 minutos. Depois disso, foram alguns minutos de total pressão paulista. O time mandante, porém, não cedeu o empate.

O América-MG volta a campo mais uma vez no estádio Independência, em Belo Horizonte, para enfrentar o homônimo do Rio Grande do Norte. O jogo será neste sábado, às 16h20, pela 16.ª rodada. O São Caetano joga um dia antes, às 19h30, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP), contra o Boa.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 x 1 SÃO CAETANO

AMÉRICA-MG - Matheus; Leandro Silva, Gualberto, Vitor Hugo e Danilo; Claudinei, Andrei Giroto (Leandro Ferreira), Rodriguinho e Willians (Doriva); Marcão e Nikão (Thiago Alves). Técnico: Paulo Comelli.

SÃO CAETANO - Rafael Santos; Samuel Santos, Douglas Grolli, Fred e Diego (Jael); Moradei, Pirão, Wagner Carioca e Renato Ribeiro (Eder); Geovane (Siloé) e Giancarlo. Técnico: Marcelo Veiga.

GOLS - Rodriguinho, aos 14 minutos do primeiro tempo; Tiago Alves, aos 27, e Wagner Carioca, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nikão, Marcão, Willians e Vítor Hugo (América-MG); Rafael Santos (São Caetano).

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

RENDA - R$ 29.090,00.

PÚBLICO - 1.618 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).