América-MG fica no empate por 0 a 0 com Figueirense

Já a equipe catarinense, que ainda não conseguiu vencer fora de casa nesta edição do torneio, chega a 16 pontos. Na próxima quarta-feira, pela 12.ª rodada, o Figueirense recebe o Palmeiras, em Florianópolis, e o América-MG vai ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Grêmio.

Para a partida, o técnico do América-MG, Antônio Lopes, que fez a sua segunda partida à frente do time, fez oito alterações em relação ao jogo anterior, quando a equipe perdeu por 4 a 0 para o Ceará. Optou por jogadores das categorias de base da equipe e as mudanças fizeram efeito.

No primeiro tempo, a equipe criou muito mais chances de marcar, apesar de não ter conseguido aproveitar as oportunidades. A que mais animou os poucos torcedores que compareceram ao estádio ocorreu aos 32 minutos, quando Caleb, um dos atletas revelados pelo time, avançou rápido pela direita e deixou Fábio Júnior sozinho na marca do pênalti, apenas com o goleiro Wilson à sua frente, mas o atacante não aproveitou e mandou ao lado da trave para fora.

O Figueirense também criou algumas chances. Em uma delas, Juninho bateu de longe, a bola quicou no chão, atingiu o rosto do goleiro Neneca e sobrou para Rhayner, que bateu fraco e fácil para o arqueiro alviverde, outra das apostas do técnico Antônio Lopes.

Mas a situação para os visitantes se complicou um pouco no fim do primeiro tempo. Aos 39 minutos, Wilson Pittoni fez falta em um ataque de Caleb e recebeu cartão amarelo. Quatro minutos depois, Neneca tentou um contra-ataque com Caleb, mas o armador mais uma vez foi parado com violência pelo paraguaio, que foi mais cedo para o vestiário.

Com um a menos em campo e jogando fora de casa, o Figueirense voltou para o segundo tempo já vendo como ótimo resultado um empate em 0 a 0. Os visitantes se fecharam na defesa e passaram a tocar no meio de campo para tentar manter o máximo possível de posse de bola. Com isso, o América-MG ganhou espaço para trabalhar com tranquilidade e manteve a pressão durante todo o período.

Os mineiros chegaram a criar mais opções e até mesmo João Paulo deu susto no próprio goleiro ao tentar tirar um cruzamento na área e mandar para fora raspando o travessão. O mesmo travessão tremeu pouco depois com um míssil disparado por Amaral da entrada da área. Kempes também teve boas oportunidades e tentou até de bicicleta, mas a defesa do Figueirense estava compacta, com destaque para a atuação de Roger.

Nos últimos minutos, até o atacante Wellington Sousa foi para a entrada da própria área e os catarinenses conseguiram segurar o resultado, para desespero do América-MG, que fica na 18.ª posição da tabela de classificação, enquanto que o Figueirense está em 8.º lugar.

Ficha técnica

América-MG 0 x 0 Figueirense

América-MG - Neneca; Micão, William Rocha e Amaral; Marcos Rocha, Dudu (Leandro Ferreira), China, Caleb (Luciano) e Thiago Carleto; Léo e Fábio Júnior (Kempes). Técnico: Antônio Lopes.

Figueirense - Wilson; Bruno Vieira (Coutinho), Roger Carvalho, João Paulo Goiano e Juninho; Ygor, Wilson Pittoni, Maicon e Fernandes (Wellington Sousa); Rhayner (Jackson) e Aloísio. Técnico: Jorginho.

Cartões amarelos - Léo, William Rocha, Thiago Carleto e Neneca (América-MG); Rhayner, Roger Carvalho e Wellington Sousa (Figueirense).

Cartão vermelho - Wilson Pittoni (Figueirense).

Árbitro - Jailson Macedo de Freitas (BA).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).