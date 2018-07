América-MG ganha do Vila Nova no duelo dos lanternas

No duelo dos dois últimos colocados da Série B, o América-MG levou a melhor e, mesmo jogando fora de casa, venceu o Vila Nova por 1 a 0, neste sábado, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 24.ª rodada. Apesar disso, a posição deles segue inalterada na classificação do campeonato.

Agora com o técnico Christian Lauria efetivado no cargo, o Vila Nova desperdiçou a chance de conseguir a segunda vitória consecutiva - venceu o Icasa por 1 a 0 na terça-feira - e segue na 19.ª posição, com 17 pontos. De outro lado, o América-MG, após a perda de 21 pontos no STJD por escalação irregular de jogador, continua na lanterna, com 15 pontos.

Atuando diante de sua torcida, o Vila Nova começou melhor. Logo aos quatro minutos, Paulinho perdeu uma grande chance. Depois de um rápido contra-ataque, o meia recebeu a bola dentro da área e, de frente para o goleiro, preferiu chutar forte. Assim, João Ricardo fez grande defesa.

A melhor chance do time visitante na primeira etapa apareceu aos 27 minutos. Gilson recebeu a bola pelo lado esquerdo e cruzou forte para dentro da área. Sozinho e sem goleiro na segunda trave, Willians pegou mal e chutou por cima.

Na volta para o segundo tempo, a partida perdeu emoção. O América-MG assustava um pouco mais, mas parava na bem armada defesa dos mandantes. Aos oito minutos, por exemplo, Renan Oliveira cobrou o escanteio e André desviou de cabeça para fora, tirando tinta da trave.

Se com as bolas nos pés estava difícil de marcar um gol, o América-MG tentou em um chuveirinho que deu certo. Renan Oliveira levantou para a área e Obina foi derrubado por Vítor. Na cobrança de pênalti, o mesmo Obina chutou no alto e marcou aos 16 minutos. Assim, o time mineiro conseguiu vencer sob o comando do interino Cláudio Prates - o técnico Givanildo Oliveira já foi contratado para assumir o cargo.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira. Novamente no Serra Dourada, em Goiânia, o Vila Nova recebe a Ponte Preta, enquanto o América-MG encara o líder Joinville fora de casa.

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 0 X 1 AMÉRICA-MG

VILA NOVA - Cléber Alves; Léo Rodrigues, Vítor, Gabriel e Christiano; Leonardo (Gustavinho), Radamés, Felipe Macena, Paulinho (Lucas Sotero) e Júnior Xuxa; Jheimy. Técnico: Christian Lauria.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Adalberto, Vitor Hugo, André e Raul; Pablo, Thiago Santos, Gilson (Magrão) e Renan Oliveira (Mancini); Willians e Obina (Ricardinho). Técnico: Cláudio Prates (interino).

GOLS - Obina (pênalti), aos 16 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS).

CARTÕES AMARELOS - Christiano, Léo Rodrigues e Vítor (Vila Nova); Obina, Vítor Hugo e Willians (América-MG).

RENDA - R$ 44.880,00.

PÚBLICO - 3.030 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).