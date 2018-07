América-MG ganha e complica vida do Guaratinguetá O Guaratinguetá buscou o empate e pressionou durante todo o segundo tempo, mas levou um gol já aos 47 minutos e perdeu para o América-MG por 2 a 1, nesta terça-feira, no Estádio Dario Rodrigues Leite, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida marcou o retorno do time paulista ao seu estádio em Guaratinguetá, depois de cinco partidas atuando em São José dos Campos, também no interior de São Paulo, devido às reformas no gramado.