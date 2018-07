América-MG ganha e fica na vice-liderança da Série B O América-MG voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B ao bater o Bragantino por 3 a 2, nesta terça-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, na abertura da sétima rodada. O time mineiro se reabilitou da derrota para o Avaí e chegou aos 16 pontos, um a mais do que o Criciúma, que caiu para a terceira posição. Mas a liderança caiu nas mãos do América-RN, que venceu o ASA, por 2 a 0, e também atingiu os 16 pontos, porém com mais gols marcados que os mineiros: 16 a 14. O Bragantino continua com sete pontos, em 13.º lugar.