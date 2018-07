América-MG garante G-4 com triunfo e Ponte só empata

O América chegou aos 55 pontos, igualando-se em pontos a Bahia e Figueirense, mas saiu da quarta para a vice-liderança por ter mais vitórias que seus dois concorrentes: 17 a 16. O time vinha de duas derrotas consecutivas - para ASA e Duque de Caxias. Já o Santo André parece condenado ao rebaixamento, pois continua com 32 pontos, em 18.º lugar.

Os gols da partida foram marcados por Otávio, de cabeça, aos 48 segundos, Marcos Rocha e Fábio Júnior (duas vezes), agora com 17 gols, dividindo a artilharia da competição com Alessandro, do Ipatinga. Altair, de pênalti, marcou para o time paulista.

No estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta começou melhor e abriu o placar com Willian, de cabeça. Mas sofreu o empate com David, de falta, no final do primeiro tempo, e depois voltou para a segunda etapa muito nervosa. O time goiano dominou o jogo, fez o gol da virada com Éberson, mas sofreu o empate no final, outra vez com Willian.

A Ponte Preta, que vinha de três derrotas consecutivas, foi dirigida de forma interina por Flamarion Nunes, das categorias de base, e agora terá Givanildo Oliveira, substituto de Jorginho. Com 46 pontos, o time paulista ganhou uma posição e aparece em sétimo lugar. O Vila Nova, com 39, permanece na 15.ª posição, ainda preocupado com o rebaixamento.

A rodada terá três jogos na próxima sexta e mais cinco no sábado. Os resultados destes jogos não vão alterar tanto o bloco do G-4, com os favoritos ao acesso - Coritiba, América-MG, Figueirense e Bahia - como também o bloco de rebaixamento com Ipatinga, Santo André, América-RN e Brasiliense.

Confira a 32.ª rodada da Série B:

Terça-feira

América-MG 4 x 1 Santo André

Ponte Preta 2 x 2 Vila Nova

Sexta-feira

21 horas

Brasiliense x Icasa

Paraná x Bahia

Náutico x Guaratinguetá

Sábado

17 horas

Figueirense x Sport

São Caetano x Coritiba

ASA x Portuguesa

21 horas

Bragantino x Duque de Caxias

América-RN x Ipatinga