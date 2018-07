América-MG goleia Ipatinga e entra no G-4 da Série B O América-MG levou a melhor no duelo mineiro com o Ipatinga, neste sábado à noite, no Mineirão, em jogo válido pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe goleou o time do Vale do Aço por 4 a 0, chegando à sua terceira vitória consecutiva e aos 11 pontos, em terceiro lugar, dentro do G-4. O Ipatinga sofreu sua quinta derrota e ocupa a vice-lanterna, sem somar pontos.