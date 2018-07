América-MG goleia, mas fica em quinto e continua na Série B

Emocionante. A palavra define a última partida do América-MG na Série B do Campeonato Brasileiro. O time mineiro, ainda com chances de acesso, atropelou o Sampaio Corrêa, por 4 a 0, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, mas não conseguiu o acesso à Série A.

Não fossem os seis pontos retirados do time devido à punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta de uma escalação irregular, o América-MG estaria na primeira divisão. A equipe terminou com 61 pontos, em quinto lugar, e na verdade fez 67 pontos dentro de campo, enquanto o Sampaio ficou em décimo com 53.

Precisando vencer para chegar ao G-4 e consolidar o acesso, o América-MG fez sua parte e praticamente liquidou a fatura na primeira etapa. Em tarde inspirada, Mancini desequilibrou. O time de Givanildo de Oliveira abriu o placar com Willians, aos 18 minutos.

Depois, o ex-meia da seleção brasileira deitou e rolou. Aos 31 minutos, ele aproveitou passe de Obina para ampliar e depois, aos 43, após bobeada de Luis Otávio, roubou a bola e fez o terceiro. No apagar das luzes, Willians ampliou. Após belo passe de Renan Oliveira, o atacante tocou na saída do goleiro e fez o quarto gol.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 4 X 0 SAMPAIO CORRÊA

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Pablo, Adalberto, Renato Santos e Victor Hugo; Leandro Guerreiro (Magrão), Andrei Girotto, Carlos Renato (Thiago Santos) e Mancini (Renan Oliveira); Willians e Obina. Técnico: Givanildo Oliveira.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Daniel Damião, Mimica, Luiz Otávio e William Simões; Robson Simplício, Uillian Corrêa, Eloir (Arlindo Maracanã) e Cascata (William Paulista); Hiltinho (Cleitinho) e Válber. Técnico: Vinícius Saldanha.

GOLS - Willians, aos 17, e Mancini, aos 31 e 43 minutos do primeiro tempo; Willians, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Willian Simões (Sampaio Corrêa); Adalberto e Andrei Girotto (América-MG).

PÚBLICO - 4.936 pagantes

RENDA - R$ 50.280

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).