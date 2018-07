América-MG goleia Santo André e assume vice-liderança O América-MG assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), goleou o Santo André por 4 a 1, pela abertura da 32.ª rodada. Com 55 pontos, o time mineiro precisa secar seus adversários no complemento da rodada para ficar em 2.º lugar. Igualou-se em pontos com Figueirense e Bahia, mas leva vantagem no número de vitórias: 17 a 16. Por outro lado, o clube do ABC paulista está na zona de rebaixamento, com 32 pontos, e parece condenado a cair para a Série C.