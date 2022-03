América-MG faz jogo da vida no Paraguai contra Guaraní para seguir vivo na Libertadores

O América-MG sentirá pela primeira vez na história a sensação de disputar uma partida decisiva pela Copa Libertadores. Precisando da vitória para seguir vivo na competição, o time mineiro terá pela frente o Guaraní-PAR, nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai.

O América foi castigado no jogo de ida. O clube mineiro fez uma boa partida, mas acabou sofrendo o gol da derrota, em plena Arena Independência, aos 45 minutos do segundo tempo, marcado por Colmán. A equipe paraguaia mostrou mais tranquilidade para definir a partida.

Para seguir sonhando em disputar a sua primeira Fase de Grupos da competição, o América terá que vencer por dois gols de diferença para avançar. Caso o triunfo seja pela diferença mínima, o duelo será decidido nos pênaltis. O empate é do Guaraní. Se classificar, o time mineiro receberá R$ 2,7 milhões.

O técnico Marquinhos Santos ganhou uma novidade para o duelo no Paraguai. O treinador poderá contar com Alê, liberado pelo Departamento Médico após testar positivo para covid-19. Apesar de ser desfalque nos últimos compromissos do América na temporada, o atleta deverá reassumir seu posto entre os titulares.

Com a necessidade da vitória, a tendência é que Marquinhos Santos continue apostando no esquema com três atacantes. A principal dúvida é no centroavante, posição disputada por Wellington Paulista, Henrique Almeida e Rodolfo, com o primeiro sendo o favorito para iniciar o duelo pela experiência, algo que o goleiro Jailson tem de sobra, após ter conquistado as últimas duas temporadas da Libertadores com o Palmeiras.

"O adversário vai querer parar o jogo, principalmente por ser lá. Eles não vão querer deixar que o jogo role, então a posse de bola vai diminuir por isso. Que a gente possa entender que o jogo vai ser mais físico, mais pegado e que tenhamos êxito e venhamos com a classificação", disse Patric.

Do outro lado, o técnico Fernando Jubero resolveu preservar boa parte de seus titulares dos compromissos do Campeonato Paraguaio, visando priorizar o confronto contra o América. No entanto, aguarda o DM para confirmar a equipe, já que Guillermo Benítez, Marcos Cáceres, Alberto Contreras e Víctor Cáceres estão se recuperando de suas respectivas lesões.

O treinador indicou também que mandará para o jogo dois atacantes de área. O Guaraní fez os últimos treinamentos com Fernando Fernández e Sergio Bareiro, diferente do que vem utilizando na temporada.

"Trouxemos um grande resultado na partida de ida, mas a classificação está aberta. Temos que saber defender bem, principalmente nos 45 minutos, controlar a bola com sabedoria e aproveitar os espaços para atacar e fazer o gol. Será uma partida muito parelha, mas podemos conseguir a classificação", disse o treinador.