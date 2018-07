América-MG leva 2 a 0, reage e vira em cima do Boa

Com a vitória, o América manteve viva as esperanças pelo acesso, já que ficou com a sétima colocação, com 49 pontos, diminuindo para 10 a vantagem do Atlético-PR, quarto colocado. Enquanto isso, o Boa voltou a ligar o alerta do rebaixamento, na 13.ª colocação, com 38 pontos, sete a mais que o Bragantino, primeiro na zona dos enforcados.

Enquanto alguns torcedores ainda se acomodavam no Independência, o Boa tratava de abrir o placar, logo no primeiro minuto, com Francismar, em cobrança de pênalti sofrido pelo próprio meia. Na sequência, o América passou a dominar a partida, mas perdeu pelo menos seis chances de empatar, incluindo duas bolas na trave do atacante Fábio Júnior.

Sendo assim, o Boa voltou a surpreender o América, desta vez com Radamés, em cobrança de falta no ângulo esquerdo do goleiro Neneca, aos 29 minutos. Depois o América conseguiu converter a pressão em gol. Aos 38 minutos, o lateral-esquerdo Bryan acertou o ângulo do goleiro Wilson Junior para diminuir a vantagem adversária.

Com a marcação bem adiantada, o América passou a jogar em seu campo ofensivo e foi superior durante os 45 minutos finais. Depois de algumas chances desperdiçadas, o atacante Fábio Júnior aproveitou uma sobra na área e garantiu o empate do América, aos 28 minutos.

Mantendo a pressão, o América chegou à virada novamente com Fábio Junior. Aos 39, o atacante recebeu belo passe de Bryan e mandou no contrapé do goleiro Wilson Junior para garantir a virada.

O América encara o Joinville, no próximo sábado, às 16h, na Arena Joinville, pela 33ª rodada. Enquanto isso, o Boa tenta se afastar de vez das últimas posições, contra o Ceará, no mesmo dia, às 21h, no Estádio Melão, em Varginha (MG).

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 3 X 2 BOA

AMÉRICA-MG - Matheus; Patrick, Dirceu, Gabriel Santos e Bryan; Dudu, Agenor (Geovanni), Marquinhos Paraná e Rodriguinho; Ewerthon (Adeílson) e Fábio Júnior. Técnico - Mauro Fernandes.

BOA - Wilson Júnior; Robert, Gabriel, Toninho e Radar (Petros); Everton, Olívio, Radamés e Francismar (Serginho); Siloé e Fernando Karanga (Vanger). Técnico - Sidney Moraes.

GOLS - Francismar, aos 2 minutos, Radamés, aos 29, e Bryan, aos 38 do primeiro tempo. Fábio Junior, aos 28 e aos 39 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Patrick, Bryan, Marquinhos Paraná, Dirceu, Dudu e Adeílson (América); Francismar, Gabriel, Wilson Junior e Radamés (Boa).

CARTÕES VERMELHOS - Patrick (América) e Gabriel (Boa).

PÚBLICO - 879 pagantes.

RENDA - R$ 8.780,00.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).