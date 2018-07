América-MG marca no fim, vence ABC e embola liderança da Série B

Com um gol marcado por Ruy aos 45 minutos do segundo tempo, o América-MG venceu o ABC, por 1 a 0, na noite desta terça-feira, no estádio Frasqueirão, em Natal (RN), pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time potiguar sofreu sua sétima derrota consecutiva, ficando na penúltima posição, com apenas 12 pontos.

Já o time mineiro não apenas se manteve no G-4 como entrou de vez na briga pela liderança da tabela. Chegou aos mesmos 27 pontos do líder Guarani e do vice-líder Juventude. O time de Campinas leva vantagem sobre o rival de Caxias do Sul no número de vitórias. E o Juventude, por sua vez, tem vantagem no saldo de gols sobre o América.

O jogo começou movimentado, com um chute de longe de Giovanni e que exigiu boa defesa do goleiro do ABC, Edson, aos seis minutos. O time da casa respondeu aos nove, quando Zotti dominou sozinho no lado esquerdo da área e chutou forte. A bola explodiu na trave direita e saiu do outro lado.

Mas, estranhamente, depois destes dois lances, pouco aconteceu. O time mineiro se preocupou apenas em se defender, enquanto o ABC não mostrava qualidade para chegar com perigo no ataque.

No segundo tempo, os times foram sensivelmente melhores. Cada um teve uma chance real de gol. Aos 22 minutos, Bill entrou sozinho na área, mas foi barrado pela saída do goleiro Edson. O ABC ameaçou numa cabeçada de Lucas Coelho, aos 27 minutos, que obrigou João Ricardo a se esticar todo para espalmar.

Dois minutos antes disso, o zagueiro Oswaldo pisou errado e torceu o tornozelo. Ele teve que deixar o campo, deixando o ABC com um jogador a menos porque o técnico Geninho já tinha feito as três substituições.

Depois disso, o América avançou a marcação e passou a pressionar. O ABC se defendeu e segurou o empate o quanto pôde. Mas sofreu o gol aos 45 minutos, quando Ruy fez a infiltração na velocidade e bateu cruzado de perna esquerda.

No sábado, o ABC vai enfrentar o Criciúma, em Santa Catarina. O América-MG vai receber o Figueirense no Independência, na sexta-feira à noite.

FICHA TÉCNICA:

ABC 0 x 1 AMÉRICA-MG

ABC - Edson; Bocão, Oswaldo, Cleiton e Eltinho (Marquinhos); Anderson Pedra, Márcio Passos e Felipe Guedes; Daniel Cruz (Dalberto), Nando (Gegê) e Lucas Coelho. Técnico: Geninho.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Norberto, Rafael Lima, Messias e Giovanni (David); Ernandes, Zé Ricardo, Neto Moura (Matheusinho) e Ruy; Luan (Gerson Magrão) e Bill. Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Ruy, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Anderson Pedra, Lucas Coelho e Oswaldo (ABC).

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA - R$ 30.550,00

PÚBLICO - 1.304 pagantes (3.893 no total)

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).