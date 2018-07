América-MG marca no final e ganha do Paraná na Série B

Quando o empate parecia ser o resultado final do jogo, o América-MG fez seu gol com o zagueiro Vitor Hugo, já aos 42 minutos do segundo tempo, e conseguiu a vitória por 1 a 0 sobre o Paraná. O duelo disputado na noite desta terça-feira, no Independência, em Belo Horizonte, foi válido pela 11ª rodada da Série B do Brasileiro.

Com a vitória, o América-MG chega aos 20 pontos e se mantém no G4, o grupo que consegue o acesso. Além disso, acaba com o jejum de cinco jogos sem vencer. Já o Paraná, com apenas nove pontos, caiu para o penúltimo lugar - está com dois meses de salários atrasados e sem ganhar há quatro rodadas.

Nenhum dos times mostrou força e qualidade ofensiva para abrir o placar no primeiro tempo. Tanto que os goleiros fizeram defesas apenas em chutes de longa distância.

No segundo tempo, o América-MG foi mais corajoso. Para tanto, forçou bem as jogadas pelas laterais do campo, dando trabalho à defesa adversária.

A melhor chance do time da casa aconteceu aos 28 minutos, quando Tchô fez o passe de letra e Gilson ficou livre, mas se assustou com a boa saída do goleiro Marcos, que abafou a bola. Aos 34, Giancarlo bateu cruzado e quase marcou para os visitantes, mandando para fora.

Aí, já aos 42 minutos, quando mais pressionava, o América-MG marcou seu gol num peixinho do zagueiro Vitor Hugo para cabecear a bola após levantamento do lado direito. Depois disso, o Paraná não teve mais forças para reagir.

Pela 12ª rodada, os dois times vão jogar na sexta-feira à noite. O América-MG recebe o Oeste, enquanto o Paraná visita a Portuguesa.