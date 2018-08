América-MG oficializa chegada do zagueiro Paulão até o fim de 2019

O América-MG anunciou nesta quarta-feira a contratação por empréstimo do zagueiro Paulão, que pertence ao Internacional e desde maio de 2017 estava cedido ao Vasco. O vínculo do defensor com o clube mineiro, onde já treina desde segunda-feira, vai valer até dezembro de 2019.

+ Após goleada sofrida, Martín Silva diz que Vasco trabalha para 'mudar a cara do time'

Apesar de ter participado da boa campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2017, quando a equipe carioca terminou em sétimo lugar e conseguiu vaga na Copa Libertadores de 2018, o zagueiro sofria muitas críticas da torcida. Paulão, ao lado de Gabriel Félix, Wellington e Evander, chegaram a ser afastados pelo clube por ironizarem as vaias sofridas, com publicações feitas por eles em uma rede social.

Paulão também ficou sem clima com a torcida do Inter, insatisfeita com as atuações do jogador, em especial durante o Brasileirão de 2016, quando o clube gaúcho foi rebaixado para a segunda divisão nacional. Revelado pelo Universal, de Alagoas, o defensor baiano também teve passagens por ASA, Grêmio Barueri, Grêmio, Guangzhou Evergrande, da China, e Cruzeiro, pelo qual foi reserva no título brasileiro de 2013.

O América-MG ocupa o décimo lugar no Brasileirão após 16 rodadas, com 20 pontos, quatro a mais do que o Santos, 17º colocado e time de melhor campanha entre os que estariam sendo rebaixados. O próximo compromisso americano será contra o Palmeiras, no Independência, às 16 horas do domingo.