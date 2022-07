América-MG pede paz no futebol com camisa especial para o jogo com o Palmeiras

Em comemoração do Dia Nacional do Futebol, comemorado na última terça-feira, o América-MG, em parceria com a End to End e Volt, lançou uma campanha pedindo a paz no esporte. A ação promoveu o lançamento de uma camisa especial para a equipe mineira, que será utilizada no jogo com o Palmeiras, nesta quinta-feira, pelo Brasileirão.

As camisas utilizadas pelos jogadores serão leiloadas após a partida e os valores arrecadados serão doado para a promoção da paz. Além disso, os torcedores poderão comprar o modelo especial na loja oficial do clube, a partir de sexta-feira, 22, com valores a partir de R$229,90. As unidades disponíveis para venda serão limitadas.

A camisa branca, com tons acinzentados, ainda carrega em si um detalhe embaixo da gola: a palavra "peace" (paz em inglês), escrita com o símbolo do clube mineiro, em suas cores tradicionais de verde e branco, no lugar da letra "a". O detalhe é o único a carregar cores no modelo. Até mesmo o símbolo do clube no lado esquerdo do uniforme, na altura do peito, se encontra em tons de branco e cinza.

Em comunicado oficial, Dower Araújo, superintendente do América-MG, comentou sobre a ação e destacou a importância do clube levantar a bandeira da promoção da paz.

“É de extrema importância o América levantar esta bandeira. Temos visto muitas cenas lamentáveis em estádios no Brasil e no mundo e isso é inadmissível. O espetáculo futebol vem ficando em segundo plano com tantas imagens de violência e isso precisa acabar. O América já vem realizando um trabalho de conscientização, e ações como esta precisam ser cada vez mais frequentes, para que possamos ir ao estádio com nossas famílias, sem medo. A rivalidade precisa ficar em campo. Nas arquibancadas queremos ver as festas realizadas pelas torcidas. Isso é o futebol!”, disse o dirigente.

Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt, parceira do América no projeto, também salientou a importância da ação. “Com o retorno dos torcedores aos estádios, observamos o crescimento da violência nas arquibancadas e nos arredores das arenas. Sabemos a força social do América. As partidas da Série A são transmitidas para todo território nacional e diversos países do exterior, o que impulsiona ainda mais a mensagem, demonstrando união entre a Volt, América, End to End e patrocinadores pela paz no futebol”, afirmou Kleimmann.

⚪ 19 de julho | Dia Nacional do Futebol ⚪ Dia de transformar nossa camisa em uma bandeira em pedido de Paz. No nosso próximo jogo entraremos em campo com um uniforme especial, pedindo um futebol sem violência e sem pré-conceitos. O AMÉRICA TE CONVIDA: VISTA ESSA BANDEIRA! pic.twitter.com/iLQXJbDpUc — América FC ✊ (@AmericaMG) July 19, 2022

Bruno Brum, CMO da End to End, definiu o projeto como uma “materialização de um pedido de paz no futebol”. "Essa camisa é a materialização de um pedido de paz no futebol e uma torcida para que os casos recentes de agressão possam parar de uma vez por todas. Estamos muito felizes em conseguir executar um projeto que visa uma causa tão nobre junto com o América e com a Volt.", disse.

As camisas serão vistas em campo na próxima quinta-feira, 21, no duelo entre América-MG e Palmeiras, no Independência, às 20h00, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.