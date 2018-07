América-MG pega o Atlético-PR e pode ajudar os rivais Sem chance de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro em 2012, o América-MG faz neste domingo uma partida que interessa muito mais aos conterrâneos Atlético Mineiro e Cruzeiro, que ainda lutam para escapar do rebaixamento. A partir das 17 horas, o time recebe no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), o Atlético Paranaense, segunda equipe na área da degola, mas que tem apenas um ponto a menos que o Cruzeiro e quatro a menos que o Atlético Mineiro.