América-MG pega o Coritiba no Couto Pereira para se manter no G-4 do Brasileirão

Determinado a se manter dentro do G-4 e alavancar posições no Campeonato Brasileiro, o América-MG visita o Coritiba, pela sexta rodada do Brasileirão. O jogo vai acontecer no estádio Couto Pereira neste domingo, a partir das 17h30.

O time mineiro chega embalado após classificação às oitavas da Copa do Brasil, ao eliminar o CSA com duas vitórias e com triunfo no clássico diante do rival Atlético-MG, por 2 a 1, na quinta rodada do Brasileirão. O América, antes do início da rodada, ocupava a quarta posição com nove pontos.

Por outro lado, o Coxa foi eliminado da Copa do Brasil, após perder por 3 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, e também perdeu para o Avaí na última rodada. O time paranaense iniciou a rodada na 10ª posição com sete pontos.

O técnico Vagner Mancini terá muitos desfalques para a partida. O volante Juninho e o zagueiro Éder estão machucados, além de outros jogadores que continuam vetados pelos médicos, como Danilo Avelar e os atacantes Wellington Paulista, Everaldo e Paulinho Boia.

Quem vem ganhando sequência na equipe e fazendo boas atuações, é o atacante Henrique Almeida. Ele se firmou na titularidade, aproveitando as oportunidades. "Estou feliz pela sequência desses dois jogos como titular, ainda mais com vitórias. Na verdade o ano é muito, muito longo e tem muitos jogos. E nós sabíamos que o time iria precisar de todo mundo, todo mundo é importante. Eu acho que o clube para ser forte e conquistar coisas boas tem que ter um elenco forte", disse o atacante, apostando em continuar como titular.

No Coritiba, o objetivo é apagar a má impressão deixada na derrota em Santos. O técnico Gustavo Morínigo assumiu a responsabilidade da derrota, mas promete manter o mesmo posicionamento do time nesta virada de chave. "Não tivemos uma boa noite, mas temos que voltar a mostrar o jogo que vinha caracterizando nosso time, de profundidade e velocidade."

Uma boa notícia é a volta do atacante Igor Paixão, que desfalcou o time no jogo contra o Santos pela Copa do Brasil. O desconforto que ele sentiu não era nada grave e ele poderá ser titular no lugar de Matheus Alexandre. No mais, todos estarão em campo.

Apesar de resultados adversos, uma "vantagem" do Coritiba é o retrospecto dos confrontos entre os dois times. Em 21 jogos, o clube paranaense venceu 11, o América quatro e aconteceram seis empates.