América-MG perde do Náutico e cai para vice-liderança da Série B

MURIAÉ - O goleiro Matheus não estava em uma tarde inspirada neste sábado, tanto que falhou duas vezes na derrota do América-MG para o Náutico, por 3 a 1, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há três jogos, a equipe perdeu e caiu para a segunda colocação, com 17 pontos, um a menos que o líder Ceará. Já a equipe cearense se reabilitou e chegou aos 11 pontos, abrindo vantagem para os times que estão na zona de rebaixamento.

O América não jogou bem e foi vendo o adversário tomar conta da partida aos poucos. O time pernambucano abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, quando William Alves finalizou e a bola passou por baixo do corpo de Matheus. No fim da etapa inicial, aos 46, Roberto arriscou e a bola passou entre as pernas do goleiro.

Na frente do placar, o Náutico ampliou em chute de Vinicius logo aos três minutos. Depois, o América viu a situação ficar ainda mais complicada quando o lateral Gilson foi expulso. Mesmo assim, o time mineiro conseguiu diminuir aos nove minutos, quando Mancini cobrou pênalti com perfeição. Depois disso, a partida seguiu sem maiores emoções até o fim.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela décima rodada. O América vai até São Paulo enfrentar a Portuguesa, no Canindé. O Náutico enfrenta o ABC, às 21h50, no fora de casa.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA 1 X 3 NÁUTICO

AMÉRICA-MG - Matheus; Elsinho, André, Renato Santos e Gilson; Leandro Guerreiro, Pablo (Willians), Andrei Girotto e Mancini; Ricardinho (Carlos Renato) e Obina (Júnior Negão). Técnico - Moacir Júnior.

NÁUTICO - Alessandro; Rafael Cruz, Edvânio, William Alves e Roberto; Gilmak, Elicarlos, Paulinho (Marcus Vinícius), Raí (Zé Augusto) e Leleu (Geovani); Vinícius. Técnico - Sidney Moraes.

GOLS - William Alves, aos 33, e Roberto, aos 46 do primeiro tempo; Vinícius, aos 2, e Mancini, pênalti, aos 8 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

CARTÕES AMARELOS - Gilmak (Náutico); Ricardinho e Elsinho (América-MG).

CARTÕES VERMELHOS - Gilson e Elsinho (América-MG).

RENDA - R$ 42.780,00.

PÚBLICO - 3.510 pagantes.

LOCAL - Estádio Soares Azevedo, em Muriaé (MG).