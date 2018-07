América-MG perde para o Coritiba e cai para a lanterna

Para piorar a situação, o time de Minas Gerais, que venceu apenas na primeira rodada do campeonato, enfrenta nada menos que o líder Corinthians, na próxima quarta-feira, no Pacaembu. Já o Coritiba receberá o Palmeiras, no Couto Pereira, no mesmo dia.

"Tomamos um gol no início, desarvorou um pouco o grupo. Mas isso não é justificativa. Não jogamos nada, um time desequilibrado e até desorganizado. Não merecíamos outro resultado que não fosse essa derrota chocante", disse o técnico Antônio Lopes, que agora espera corrigir os erros até o jogo de quarta-feira. "Sabemos que a próxima partida será ainda mais difícil, mas vamos levantar a cabeça que nada está perdido ainda", afirmou Micão, ao fim da partida.

Os dois primeiros gols do Coritiba foram marcados no primeiro tempo: logo aos 6 minutos, num vacilo da zaga, Marcos Aurélio, o melhor jogador em campo, fez de cabeça. Aos 26, Bill ampliou, após bela jogada individual.

Apesar do resultado negativo, os torcedores americanos não podem reclamar da determinação dos jogadores. O time correu muito, dominou a posse de bola na maior parte do segundo tempo e teve algumas chances de gol. Até que conseguiu diminuir, aos 10 minutos, com o atacante Kempes, de cabeça.

Porém, a fragilidade técnica do ataque ficou evidente, e o Coritiba soube aproveitar o espaço na defesa da equipe mineira. Num contra-ataque, Marcos Aurélio ampliou, aos 26 minutos, após cruzamento de Rafinha. Desfalcado de seu principal jogador, Fábio Júnior, suspenso, o América-MG não desistia, mas o jogo acabou ficando mesmo no 3 a 1.

Vale lembrar que a equipe da casa entrou em campo com quatro alterações em relação ao time que empatou com o Grêmio, por 1 a 1, na última rodada, em Porto Alegre: Gilson, Otávio, Rodriguinho e Kempes nos lugares de Tiago Carleto, Dudu, Caleb e Fábio Júnior, respectivamente.

FICHA TÉCNICA:

América-MG 1 x 3 Coritiba

América-MG - Neneca; Micão, Otávio e Willian Rocha; Marcos Rocha, Amaral, China (Dudu), Rodriguinho (David Ceará) e Gilson; Leo e Kempes (Eliandro). Técnico: Antônio Lopes.

Coritiba - Edson Bastos; Jonas (Maranhão), Emerson, Pereira e Eltinho; Leandro Donizete, Leo Gago, Rafinha e Tcheco; Marcos Aurélio e Bill. Técnico: Marcelo Oliveira.

Gols - Marcos Aurélio, aos 5, e Bill, aos 28 minutos do primeiro tempo. Kempes, aos 10, e Marcos Aurélio, aos 26 minutos do segundo.

Árbitro - Felipe Gomes da Silva (RJ).

Cartões amarelos - Jonas e Amaral.

Renda - R$ 6.075,00.

Público - 732 pagantes.

Local - Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).