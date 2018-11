América-MG perde para o rebaixado Paraná e diretoria demite Adílson Batista

Com um gol de Andrey, aos 44 minutos do segundo tempo, o já rebaixado Paraná surpreendeu ao derrotar o América Mineiro pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na tarde deste sábado, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Curiosamente, a última vitória do Paraná no torneio havia sido em cima do América, no dia 22 de julho, pela 14ª rodada. Apesar do triunfo que quebrou uma série de um turno sem vitórias, o time paranaense continua na lanterna, com 21 pontos, contra 34 da equipe mineira, cada vez mais perto de ser rebaixada e que demitiu o técnico Adílson Batista após a derrota.

"Adílson Batista não é mais o técnico do América. O clube agradece ao treinador pelos serviços prestados e deseja sucesso no prosseguimento de sua carreira", informou o América-MG por meio de sua conta oficial do Twitter.

Mesmo com o rebaixamento decretado, o Paraná começou o jogo pressionando o América Mineiro e ficou perto de abrir o placar aos 19 minutos. Grampola fez boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou. A bola passou por João Ricardo, mas Jesiel não conseguiu chegar a tempo para finalizar para o gol, desperdiçando grande oportunidade.

O América Mineiro foi se soltando com o passar do tempo e deu sufoco para a defesa do Paraná, que se segurou como pode. Aylon avançou pela direita e chutou. Richard fez grande defesa. Depois foi a vez de Zé Ricardo. O volante chutou de longe, pela linha de fundo.

O time mineiro ainda tentou um abafa no último minuto. Leandro Donizete acionou Noberto. O lateral cruzou, mas Aylon não conseguiu desviar.

No segundo tempo, o América fez uma verdadeira blitz para cima do Paraná, mas encontrou dificuldade para passar pelo sistema defensivo. O time paranaense, no entanto, colocou tudo a perder aos 19 minutos. René levantou o pé no rosto de Matheusinho e acabou expulso.

Com um a mais, o América empurrou o Paraná para a defesa e começou a perder uma chance atrás de outra, principal com Rafael Moura. Na melhor delas, o atacante pegou de cabeça e mandou rente à trave de Richard.

Mas a superioridade numérica não durou muito, já que Messias levou o segundo amarelo e posteriormente o vermelho. Com dez para cada lado, o Paraná se soltou e confirmou a vitória aos 44 minutos. Andrey recebeu em velocidade, tirou João Ricardo e mandou para o gol.

Na próxima rodada, o Paraná enfrenta o Atlético Mineiro na quarta-feira, às 21h, no Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR). Na quinta-feira, às 21h, o América Mineiro visita o Internacional no Beira Rio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 0 X 1 PARANÁ

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Noberto, Messias, Matheus Ferraz e Giovanni; Leandro Donizete, Zé Ricardo (Luan), Matheusinho e Gerson Magrão; Robinho (Carlinhos) e Aylon (Rafeal Moura). Técnico: Adílson Batista.

PARANÁ - Richard; Wesley Dias, Jesiel, René e Mansur (Silvinho); Leandro Vilela, Jhonny Lucas (Jhony), Alex Santana, Andrey e Juninho; Rafael Grampola (Rodrigo Carioca). Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Andrey, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

CARTÕES AMARELOS - Gerson Magão, Leandro Donizete e Messias (América-MG); Leandro Vilela (Paraná).

CARTÃO VERMELHO - René (Paraná).

PÚBLICO - 5.074 torcedores.

RENDA - R$ 31.835,00.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).