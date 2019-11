América-MG perde para o rebaixado São Bento e fica sem o esperado acesso

O América-MG dependia apenas de si para conquistar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro, mas vacilou e foi derrotado pelo já rebaixado São Bento, por 2 a 1, neste sábado, no lotado Independência, com mais de 20 mil torcedores, na última rodada da Série B.

A derrota aliada ao empate do Atlético-GO diante do Sport, em Goiânia, deixa o América-MG na quinta colocação, com 61 pontos, um a menos que os goianos. Rebaixado para a Série C, o São Bento emplacou a terceira vitória seguida e terminou na 18.ª colocação, com 39.

Empurrado pela torcida que compareceu em peso, o América-MG encurralou o São Bento e criou pelo menos três boas oportunidades no começo. Júnior Viçosa e Sávio pararam em Paulo Vitor, enquanto Felipe Azevedo viu seu chute passar raspando o travessão.

O castigo veio aos 28 minutos. A zaga do América-MG cortou mal e Fábio Bahia pegou de primeira, mandando por cima de Airton. O que já era ruim ficou ainda pior aos 39 minutos. Minho cruzou rasteiro, os zagueiros se atrapalharam e Guilherme Romão ampliou para o São Bento.

Não tendo outra saída, o América-MG voltou do intervalo com tudo e acertou a trave de Paulo Vitor, em chute de Felipe Azevedo, logo aos dois minutos. E a torcida do time mineiro viu uma luz no fim do túnel aos 19. Ademir cruzou e Juninho desviou de cabeça no cantinho.

Empolgado, o América-MG partiu em busca do empate e criou inúmeras chances. Felipe Azevedo e Matheusinho acertaram a rede pelo lado de fora. Mas não deu para o time mineiro. Após o apito final, os jogadores desabaram aos prantos no gramado.

O acesso nunca esteve tão perto, o que seria um feito para um time que teve três técnicos - Givanildo Oliveira, Maurício Barbieri e Felipe Conceição - tendo ficado muitas rodadas na lanterna da Série B.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 1 X 2 SÃO BENTO

AMÉRICA-MG - Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, João Cubas e Sávio (João Paulo); Zé Ricardo, Juninho e Flávio (Ademir); Felipe Azevedo, Júnior Viçosa (Vitão) e Matheusinho. Técnico: Felipe Conceição.

SÃO BENTO - Paulo Vitor; Marcos Martins, Eduardo, Alisson e Mansur; Fábio Bahia, Fernandes (Doriva) e Juliano; Caio Rangel (Paulinho Bóia), Minho (Lucas Lima) e Guilherme Romão. Técnico: Marcelo Cordeiro.

GOLS - Fábio Bahia, aos 28, e Guilherme Romão, aos 39 minutos do primeiro tempo; Juninho, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Fernandes, Juliano, Paulinho Bóia, Mansur e Marcos Martins (São Bento).

RENDA - R$ 83.545,00.

PÚBLICO - 20.348 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).