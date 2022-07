América-MG quebra jejum de vitórias e empurra o Goiás para zona de rebaixamento

O América-MG voltou a vencer no Brasileirão nesta tarde de domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). Triunfo sobre o Goiás por 1 a 0, com gol do atacante Henrique Almeida. O resultado positivo alivia a situação dos mineiros na competição, tirando o time da zona de rebaixamento e levando-o à 13ª colocação com 18 pontos. De quebra, coloca fim a um jejum de cinco jogos sem vitórias. O Goiás se complicou e agora abre a zona de rebaixamento, com 17.

O América-MG, embora tenha feito uma boa partida pela fase oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, entrou em campo sob forte pressão. A equipe mineira curtia um jejum de cinco jogos sem vitórias no Brasileirão. Instabilidade que fez o time entrar na zona de rebaixamento. O Goiás estava mais tranquilo, pois além de ter tido a semana inteira de trabalho, vinha de triunfo sobre o Cuiabá, por 1 a 0 em casa.

Por estes fatores a primeira etapa foi marcada por equilíbrio. O América, apoiado pela torcida criou situações mais perigosas. No entanto o Goiás tentou equilibrar as ações através dos contragolpes, mas sem sucesso.

O segundo tempo começou com mais emoção. Aos 13 minutos, Henrique Almeida trabalhou com Pedrinho dentro da área e mandou de primeira para abrir o placar para os donos da casa. Em desvantagem o Goiás foi pra cima e o atacante Pedro Raul era o mais acionado.

O mandante por sua vez apostava suas fichas nos espaços que eram deixados pelos goianos. No fim o time mineiro quase amplia com Henrique Almeida: Ele mandou a bola no travessão do goleiro Tadeu.

O América-MG volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro somente na segunda-feira, 11 de julho, contra o Internacional, fora de casa. O Goiás recebe o Athletico-PR no próximo sábado, na Serrinha, Goiânia.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 0 GOIÁS

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichiolli; Raul Cáceres (Conti), Éder, Luan Patrick e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Pedrinho (Matheusinho), Wellington Paulista (Henrique Almeida) e Felipe Azevedo (Everaldo). Técnico: Vagner Mancini.

GOIÁS - Tadeu; Yan Souto, Reynaldo, Caetano (Danilo Barcelos) e Diego; Caio (Nicolas), Fellipe Bastos e Élvis (Dadá Belmonte); Matheus Salles (Luan Dias), Vinícius (Maguinho) e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.

GOL - Henrique Almeida, aos 13 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS - Henrique Almeida (América-MG); Éder, Pedro Raul (Goiás);

RENDA - R$ 45.479,00

PÚBLICO - 2.339 total

LOCAL - Independência, Belo Horizonte (MG).