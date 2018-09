América-MG quer aproveitar fator casa para parar o embalado Ceará

As mudanças propostas por Adilson Batista deram certo. A vitória por 2 a 1 sobre o Vasco não deu só esperança para o torcedor acreditar na permanência do América-MG na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, como também igualou a campanha do time rebaixado em 2016, dando sinais que o caminho pode ser outro nesta temporada. O desafio é manter a pegada contra o Ceará, neste domingo, às 16 horas. O adversário, de repente, ganhou moral ao bater Flamengo e Corinthians.

O time mineiro tem 61% de aproveitamento no Independência, com seis vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas em 12 partidas. Com o último resultado positivo, o América-MG ganhou três posições e voltou a aparecer entre os dez melhores do Brasileirão, com 29 pontos.

O técnico Adilson Batista quer ver o América-MG tendo outra boa atuação, como a da vitória sobre o Vasco. "Controlamos o jogo, tivemos infiltração, rodamos a bola e criamos oportunidades. Tivemos um pouquinho de dificuldade com alguns adversários, mas fizemos um jogo bem seguro", analisou Adilson.

Sem muito tempo para comemorar, o América-MG terá como único desfalque o zagueiro Matheus Ferraz, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Paulão, ex-Vasco, entra em seu lugar. Por outro lado, o atacante Rafael Moura cumpriu suspensão da expulsão contra o Vitória e briga pela titularidade com Luan.