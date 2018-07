América-MG quer sobreviver com vitória ante Fluminense Embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o líder Corinthians no último domingo, o América-MG terá que superar outra pedreira se quiser manter a esperança de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Com cincos jogos para o fim da competição, o time permanece em último na tabela de classificação, com apenas cinco vitórias na temporada, e ainda enfrentará neste sábado o Fluminense, terceiro colocado com 56 pontos, exatamente o dobro dos mineiros.