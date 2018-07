América-MG recebe o Corinthians para tentar deixar a lanterna do Brasileirão Com sete derrotas em 11 jogos, o América-MG ocupa a lanterna isolada do Campeonato Brasileiro. Somou até agora apenas oito pontos e está a quatro de deixar a zona de rebaixamento. Nesta quarta-feira, às 21h45, precisa vencer o Corinthians no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 12.ª rodada.