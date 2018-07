América-MG repete time vitorioso da última rodada para enfrentar o Palmeiras Em time que está ganhando não se mexe. Essa máxima do futebol vale para o América-MG, mesmo que o time só tenha vencido na rodada passada depois de dois resultados negativos. Para enfrentar o Palmeiras nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico português Sergio Vieira mandará a campo a mesma formação que bateu o Coritiba no último sábado.