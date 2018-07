América-MG sente dura punição e perde para Bragantino

Mas a diretoria recorreu e nesta quarta um efeito suspensivo já estará nas mãos de um juiz do Tribunal, que será julgado para definir se os pontos voltam ou não para o América-MG.

Com a nova derrota, o América-MG segue na lanterna da competição com 12 pontos. O Bragantino foi a 26 e deu salto na tabela de classificação. O time paulista antes do julgamento do clube mineiro era o 17.º colocado e subiu para 16.º com os problemas do adversário. E ao término do jogo ultrapassou outras duas equipes e agora é o 14.º.

O time mineiro começou pressionando o visitante até pela pressão que seus jogadores sofriam dos torcedores pela perda dos 21 pontos e a lanterna do campeonato. Com isso, nos primeiros 15 minutos Raul e Mancini tiveram chances, mas chutaram para fora.

Depois disso, o time paulista tomou conta do jogo e abriu o marcador aos 29 minutos. Cesinha foi derrubado próximo à área e Sandro colocou na gaveta direita de João Ricardo para fazer 1 a 0 para o Bragantino.

O segundo tempo começou com o time de Bragança Paulista (SP) mudado. Robertinho ficou no vestiário e Samuel Santos foi para o jogo. Nada se alterou, no entanto, e o Bragantino seguiu melhor até ampliar. Aos 30 minutos, Samuel Santos puxou contra-ataque pela direita e cruzou para o meio da área. A defesa não cortou e Cesinha só desviou de cabeça para fazer 2 a 0.

O América-MG volta a campo neste sábado, às 16h10, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, para enfrentar o Vila Nova, em luta direta contra o rebaixamento. O Bragantino joga no mesmo dia, mas às 21 horas, contra o Luverdense, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, depois de dois jogos longe de seus domínios. As duas partidas são válidas pela 24.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 x 2 BRAGANTINO

AMÉRICA-MG - Fernando Leal; Pablo, André, Vítor Hugo e Raul; Leandro Guerreiro, Andrei Girotto, Renan Oliveira (Júnior Lemos) e Mancini (Tchô); Willians (Bruninho) e Obina. Técnico: Cláudio Prates (interino).

BRAGANTINO - Matheus; Robertinho (Samuel Santos), Guilherme Mattis, Tobi e Bruno Recife; Geandro, Uchôa, Sandro (Caio) e Magno Cruz; Cesinha e Mota (Lincom). Técnico: PC Gusmão.

GOLS - Sandro, aos 29 minutos do primeiro tempo; Cesinha, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Andrei Giroto e Obina (América-MG); Bruno Recife (Bragantino).

ÁRBITRO - Charles Hebert Cavalcante Ferreira (AL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).