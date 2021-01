América-MG só empata com Confiança e pode se complicar na briga pelo título

Em jogo fraco tecnicamente, o América-MG só empatou sem gols com o Confiança, neste sábado, na Arena Batistão, em Aracaju, pela 37.ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e pode se complicar na briga pelo título.

É verdade que o time do técnico Lisca se manteve na vice-liderança e igualou a pontuação da líder (70), mas poderá ver a Chapecoense abrir vantagem, já que jogará nesta segunda-feira contra o Operário-PR, em Ponta Grossa (PR). O Confiança, enquanto isso, aparece no 14.º lugar com 46 pontos.

Confiança e América-MG sofreram com o forte calor do primeiro tempo. Os 45 minutos iniciais foram fracos em relação a chances criadas. Tanto é verdade que houve apenas uma. Aos 43, Ademir recebeu de Rodolfo e bateu cruzado. A bola assustou Rafael Santos, goleiro do Confiança.

O segundo tempo também foi bem lento e sem emoção. Aos 25 minutos, Rodolfo até balançou as redes, mas a arbitragem marcou impedimento do atacante do time mineiro. Aos 31, Ademir mandou um foguete e Rafael Santos espalmou.

A 38.ª e última rodada será toda disputada na próxima sexta-feira, às 21h30. O Confiança visitará a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC), enquanto que o América-MG receberá o Avaí no estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA 0 x 0 AMÉRICA-MG

CONFIANÇA - Rafael Santos; Thiago Ennes, Luan Bueno, Nirley e Silva; Serginho, Madison (Jeferson Lima) e Guilherme Castilho (Everton); Iago (Caíque Sá), Reis e Bruno Paraíba (Renan Gorne). Técnico: Daniel Paulista.

AMÉRICA-MG - Jori; Daniel Borges (Geovane), Messias, Eduardo Bauermann e Sávio; Zé Ricardo (Neto Berola), Juninho e Alê (Marcelo Toscano); Felipe Azevedo (Calyson), Ademir e Rodolfo (Lohan). Técnico: Lisca.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Paraíba e Caíque Sá (Confiança); Eduardo Bauermann (América-MG).

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Junior (PR).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Arena Batistão, em Aracaju (SE).