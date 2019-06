América-MG só empata com o Coritiba e continua na lanterna da Série B

O América Mineiro viu a crise aumentar após ficar no empate por 1 a 1 diante do Coritiba na noite desta segunda-feira, no Independência, pelo encerramento da sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa fez um grande primeiro tempo, mas caiu de produção no segundo e acabou cedendo à igualdade.

Com o resultado, o América continua na lanterna da competição, com apenas dois pontos. O Vila Nova, primeiro dentro da zona de rebaixamento, tem seis. Já o Coritiba termina a rodada em sexto, com nove, a dois do G-4, a zona de acesso à primeira divisão.

Em busca da primeira vitória, o América não perdeu tempo e foi logo ameaçando o Coritiba. Aos quatro minutos, Neto Berola fez boa jogada pelo lado direito e achou Juninho próximo a marca do pênalti. Ele pegou com muita força e mandou para fora. A resposta, no entanto, foi imediata. Patrick Brey recebeu de Rodrigão dentro da área, mas chutou pela linha de fundo.

O time mineiro foi envolvendo o adversário e criando situações de gol. Em contra-ataque puxado por Felipe Azevedo, a bola ficou com Neto Berola. O atacante chutou muito fraco, para fora. Na sequência, o mesmo Felipe Azevedo tentou surpreender Wilson e carimbou a trave.

De tanto pressionar, o América chegou ao gol. Felipe Azevedo recebeu de Neto Berola e bateu no capricho para superar Wilson e abrir o placar aos 43 minutos. O Coritiba ainda tentou empatar em uma cabeçada de Rodrigão, mas a bola foi para fora.

No segundo tempo, o Coritiba se ajeitou em campo e foi para cima do América. Aos 14 minutos, Giovanni arriscou um chute de fora da área e jogou na trave. Aos 19, não teve jeito. Rodrigão apareceu entre os zagueiros, após cobrança de escanteio, e testou firme para o gol.

O América encontrou forças para responder apenas na parte final do segundo tempo, em novo duelo entre Felipe Azevedo e Wilson. O atacante deu um bonito chute, mas o goleiro segurou de mão trocada. Pelo lado do Coritiba, Welinton Júnior invadiu a área e chutou cruzado para fora, desperdiçando grande chance, pois Rodrigão estava ao lado livre de marcação.

Os minutos finais foram de emoção. Felipe Azevedo arriscou de fora da área e jogo rente à trave. Já o Coritiba ficou perto de marcar, de novo, com Welinton Júnior. Ele saiu de frente para o gol, e errou na finalização.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Paraná no sábado, às 18h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). No mesmo dia, às 20h30, o América-MG visita o CRB, no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 1 x 1 CORITIBA

AMÉRICA-MG - Thiago; Leandro Silva, Paulão, Ricardo Silva e João Paulo; Luiz Fernando, Juninho (Matheusinho) e Willian Maranhão (Christian); Felipe Azevedo, Jonatas Belusso e Neto Berola (Rafael Bilu). Técnico: Maurício Barbieri.

CORITIBA - Wilson; Diogo Mateus, Alan Costa, Romércio e William Matheus (Welinton Júnior); João Vitor (Juan Alano), Matheus Sales, Patrick, Giovanni (Luiz Henrique) e Rafinha; Rodrigão. Técnico: Umberto Louzer.

GOLS - Felipe Azevedo, aos 43 minutos do primeiro tempo. Rodrigão, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Christian (América-MG); Giovanni, João Vitor e Matheus Sales (Coritiba).

ÁRBITRO - Alexandre Vargas de Jesus (RJ).

RENDA - R$ 8.886,00.

PÚBLICO - 1.496 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).