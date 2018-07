América-MG só empata em casa com Criciúma e tem liderança ameaçada na Série B

A liderança da Série B do Campeonato Brasileiro está ameaçada. O América-MG recebeu o Criciúma nesta terça-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 22.ª rodada, e, apesar da pressão, não conseguiu passar de um empate sem gols.

Com o resultado, o time da casa chegou aos 41 pontos, mas pode perder a liderança para o segundo colocado Internacional, que tem dois pontos a menos e recebe o Paysandu, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, nesta sexta-feira.

O Criciúma, com 31 pontos, fica em nono lugar, três pontos abaixo do Ceará, que abre o G4, mas esta distância pode aumentar, já que oito partidas ainda complementarão a rodada nesta sexta-feira e no sábado.

O primeiro tempo foi de pressão do América-MG. Partindo para cima, o líder do campeonato criou uma série de chances para abrir o placar, mas parou na boa atuação do goleiro Luiz.

Com o retorno de Bill, que conseguiu um efeito suspensivo para voltar a atuar, o time mineiro apostou na presença de área do centroavante e conseguiu empurrar o Criciúma para o campo de defesa. Mas não conseguiu mexer no placar antes do intervalo. Além de Bill, Luan e Matheusinho também levaram perigo, mas pararam em boas defesas de Luiz.

No segundo tempo, a pressão continuou, mas o América-MG passou a insistir demais nos cruzamentos para a área, apesar da defesa do Criciúma levar vantagem nas jogadas pelo alto. Bem postado, o time visitante se segurou até o final e garantiu importante ponto fora de casa, impedindo a equipe mineira de abrir ainda mais vantagem na liderança da competição.

O América-MG volta a campo no próximo dia 8 de setembro, uma sexta-feira, quando visita o Paysandu, no estádio Mangueirão, em Belém, pela 23.ª rodada da Série B. No sábado, dia 9, o Criciúma recebe o Luverdense no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 x 0 CRICIÚMA

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Ceará (Ruy), Messias, Rafael Lima e Giovanni; Ernandes, Juninho, Renan Oliveira (Hugo Cabral) e Matheusinho (Neto Moura); Luan e Bill. Técnico: Enderson Moreira.

CRICIÚMA - Luiz; Diogo Mateus, Nino, Edson Borges e Diego Giaretta; Jonatan Lima, Ricardinho (Barreto), João Henrique (Alex Maranhão) e Douglas Moreira; Lucão (Caíque Valdívia) e Silvinho. Técnico: Luiz Carlos Winck.

CARTÕES AMARELOS - Messias (América-MG); Luiz, Diogo Mateus, Barreto e Lucão (Criciúma).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

RENDA - R$ 12.668,00.

PÚBLICO - 2.864 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).