América-MG supera CRB no Rei Pelé e ganha a primeira na Série B

Demorou sete rodadas, mas a primeira vitória do América-MG no Campeonato Brasileiro da Série B finalmente veio. Neste sábado, no Estádio Rei Pelé, o time comandado por Maurício Barbieri bateu o CRB, por 3 a 1.

O resultado positivo tira o América-MG da lanterna e o coloca na 18º colocação, com cinco pontos, na zona de rebaixamento. Já o CRB perdeu a invencibilidade de quatro jogos e desperdiçou a oportunidade de entrar no G4 ao estacionar nos dez pontos, em sétimo lugar.

O primeiro tempo foi morno no Rei Pelé. Apesar de ter mais posse de bola, o CRB encontrava dificuldades para furar o bloqueio do América-MG. Na melhor oportunidade, Ferrugem finalizou rasteiro e a bola passou raspando a trave de Thiago.

Todas as emoções estavam guardadas para o segundo tempo. Logo aos seis minutos, Rafael Bilu tabelou com Felipe Azevedo e bateu encobrindo Edson Mardden para colocar o América-MG na frente do placar.

O CRB foi em busca do empate e, depois de Willie ter o gol anulado, Léo Ceará deixou tudo igual em cobrança de falta aos 24. Três minutos depois, João Paulo cobrou falta e Leandro Silva colocou o time mineiro novamente na frente. O nervosismo bateu nos jogadores do CRB e Mateus Silva foi expulso após receber o segundo amarelo. Com um a mais, o América-MG liquidou a fatura através de Jonatas Belusso.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela oitava rodada, a última antes da pausa para a Copa América. O CRB enfrenta o Sport, às 21h30, na Ilha do Retiro, no Recife, enquanto o América-MG tem pela frente o Bragantino, às 20h30, no Nabi Abi Chedid.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 3 AMÉRICA-MG

CRB - Edson Mardden; Daniel Borges, Victor Ramos, Edson e Bryan; Mateus Silva, Ferrugem (Ewerton Páscoa), Guilherme Costa (Willie), Alisson Farias e Felipe Ferreira; Léo Ceará (Patrick). Técnico: Marcelo Chamusca.

AMÉRICA-MG - Thiago; Leandro Silva, Paulão, Ricardo Silva e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Luiz Fernando; Marcelo Toscano (Neto Berola), Felipe Azevedo (Jonatas Belusso) e Rafael Bilu (Ademir). Técnico: Marcelo Barbieri.

GOLS - Rafael Bilu, aos seis, Léo Ceará, aos 24, Leandro Silva, aos 27, e Jonatas Belusso, aos 36 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF)

CARTÕES AMARELOS - Mateus Silva, Ferrugem, Victor Ramos e Guilherme Costa (CRB); Leandro Silva e Paulão (América-MG)

CARTÃO VERMELHO - Mateus Silva (CRB)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).