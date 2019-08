América-MG supera São Bento, complica rival e se afasta da zona da degola

O América-MG fechou o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro se afastando da zona do rebaixamento. O time mineiro venceu o São Bento por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), pela 19ª rodada.

Com a derrota, o time da casa segue com 19 pontos e é agora o 18º colocado, com um ponto a menos do que o Vitória, primeiro time fora da zona da degola. Além disso, o técnico Doriva fica ainda mais pressionado. Ele foi um dos principais alvos das críticas e vaias da torcida. Marcelo Veiga e Roberto Cavalo já são cotados para o cargo.

O América, com 24 pontos, se afastou da briga pela permanência na segunda divisão nacional e ocupa agora a 13ª colocação. No entanto, o G4 ainda está distante, já que o quarto colocado Sport tem sete pontos a mais.

O visitante começou a construir sua vantagem logo no início do jogo. Na primeira chegada de perigo, aos 6 minutos, João Paulo arriscou de longe, a bola bateu na trave e, no rebote, Marcelo Toscano completou para o fundo do gol.

Oito minutos mais tarde, João Paulo arriscou de novo e dessa vez a bola entrou. O lateral pegou a sobra da defesa e foi bloqueado no primeiro chute, mas bateu novamente e estufou as redes do goleiro Gabriel Félix, ampliando a vantagem do América.

Na segunda etapa, o São Bento foi obrigado a atacar mais para buscar o resultado, mas era o América, explorando os contragolpes, que criava as principais jogadas de perigo.

Aos 12 minutos, Toscano cruzou para o lateral Diego Ferreira, que dominou, bateu forte e acertou a trave. O São Bento tentava responder com cruzamentos para a área e chutes de longa distância, mas não conseguia incomodar o goleiro Jori.

Aos 38, Júnior Viçosa também passou perto de ampliar. Ele aproveitou cruzamento da esquerda e bateu de primeira para acertar o travessão. Sem mais lances de perigo, o jogo terminou mesmo com vitória dos visitantes por 2 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 20ª rodada da Série B. O América recebe o Operário-PR, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O São Bento vai ao estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), enfrentar o Atlético-GO.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BENTO 0 x 2 AMÉRICA-MG

SÃO BENTO - Gabriel Félix; Dudu Vieira (Minho), Joílson, Guilherme Mattis e Mansur; Vinícius Kiss, Doriva e Rodolfo; Caio Rangel (Hugo Almeida), Zé Roberto e Paulinho Bóia (Joãozinho). Técnico: Doriva.

AMÉRICA-MG - Jori; Leandro Silva, Paulão, Ricardo Silva e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Diego Ferreira (Neto Berola); Marcelo Toscano (Flávio), Felipe Azevedo (França) e Júnior Viçosa. Técnico: Felipe Conceição.

GOLS - Marcelo Toscano, aos 6, e João Paulo, aos 14 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Luiz César de Oliveira Magalhães (CE).

CARTÕES AMARELOS - Joílson, Guilherme Mattis, Mansur e Vinícius Kiss (São Bento); Jori e Neto Berola (América-MG).

RENDA - R$ 27.021,00.

PÚBLICO - 2.796 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).