América-MG surpreende e vence Cuiabá por 2 a 0 na Arena Pantanal

Na briga de dois clubes que fazem campanha de recuperação para se manter na elite nacional, o América-MG se deu melhor ao vencer o Cuiabá, por 2 a 0, neste sábado à tarde de muito calor, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora sem perder há seis jogos, o time mineiro soma 27 pontos, ocupando provisoriamente a 13ª posição. Mesmo diante de seus torcedores, que não frequentavam o estádio desde o início da pandemia, o Cuiabá perdeu sua série invicta de seis jogos e segue com 29 pontos. Pouco mais de 2.400 pessoas compareceram à Arena Pantanal, mas não ficaram satisfeitas com o desempenho do time comandado por Jorginho.

Leia Também Confira como foi o jogo entre Cuiabá e América-MG

Se o forte calor não era surpresa para ninguém, o América-MG fez a diferença impondo uma forte pressão nos primeiro minutos. Tanto que em dez minutos já tinha finalizado cinco vezes. Na sexta vez foi falta. Zárate cobrou falta na frente da área, encobriu a barreira e acertou o ângulo. O goleiro Walter saltou alto e ainda tocou na bola, sem evitar o gol.

Demorou para o Cuiabá se recompor. Tanto que sua primeira grande chance saiu aos 32 minutos quando Jonathan Cafú levantou e Osman cabeceou para Matheus Cavichioli espalmar. O goleiro voltou a defender dois minutos depois, quando Pepê bateu falta na frente da área, Cavichioli saltou e espalmou para o lado.

Com o termômetro batendo os 37 graus, o segundo tempo começou num ritmo mais lento. Melhor para o time mineiro, em vantagem no placar e que passou a esperar o adversário para tentar matar o jogo num contra-ataque.

Foi o que aconteceu aos 37 minutos, numa enfiada em velocidade de Lucas Kal para Ademir. Ele ganhou na corrida com o zagueiro Alan Empereur e na grande área chutou rasteiro no canto direito de Walter. Tudo liquidado, porque o Cuiabá, definitivamente, não conseguiu, em nenhum momento, superar o esquema defensivo americano.

No meio de semana os dois times voltam a campo. O Cuiabá vai enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre (RS), na quarta-feira a partir das 21h30. Na mesma noite e horário, o América-MG vai receber o Palmeiras, na Arena Independência. Os dois jogos validos pela 24ª rodada.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 X 2 AMÉRICA

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Paulão (Alan Empereur), Marllon e Uendel; Auremir (Uillian Correia), Pepê (Felipe Marques) e Clayson; Osman (Rafael Gava), Jenison (Elton) e Jonathan Cafu. Técnico: Jorginho Campos.

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Patric (Diego Ferreira), Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Alê (Juninho), Ademir e Felipe Azevedo (Rodolfo); Zárate (Juninho Valoura) e Fabrício (Ribamar). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Zárate aos 12 minutos do primeiro tempo. Ademir aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rafael Traci (SC).

CARTÕES AMARELOS - Paulão (Cuiabá). Patric e Alê (América-MG).

PÚBLICO - 1.478 pagantes (2.426 total).

RENDA - R$ 56.550,00.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).