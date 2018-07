América-MG vence, assume a vice-liderança e aumenta o drama do Guarani na Série B

O América-MG assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B neste sábado ao vencer o Guarani por 1 a 0, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 33.ª rodada. Já o time paulista segue em situação complicada na luta contra o rebaixamento.

+ Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

+ Figueirense ganha confronto direto contra o Brasil-RS e respira na Série B

+ Com 3 de William e polêmica, Náutico bate Santa Cruz e ambos ficam perto da queda

Após perder a invencibilidade de três jogos, o Guarani estacionou nos 39 pontos e, na 15.ª colocação, só não se encontra na zona de rebaixamento porque leva a melhor sobre CRB e Luverdense nos critérios de desempate. Na vice-liderança com 60 pontos, o América-MG voltou a vencer após três empates seguidos e deixou o Ceará para trás, com 58. O Internacional lidera com 62 pontos.

Precisando da vitória para respirar na luta contra o rebaixamento, o time paulista recebeu um balde de água fria logo aos 14 minutos do primeiro tempo. Felipe Amorim passou fácil por Salomão e cruzou rasteiro. O artilheiro Bill se antecipou ao goleiro Leandro Santos e marcou o seu nono gol na Série B.

Atrás do placar, o Guarani se lançou todo ao ataque e acertou o travessão com Caíque no lance seguinte ao gol do adversário. Depois, outras chances foram criadas. Salomão cruzou na marca do pênalti e Fernando Leal fez grande defesa.

O segundo tempo em Campinas pareceu um treino de ataque contra defesa. O Guarani encurralou o América-MG em seu campo de defesa, mas não conseguiu balançar as redes de Fernando Leal. O empate quase veio com Luiz Fernando, que aproveitou cruzamento de Lenon e bateu raspando a trave.

No contra-ataque, o time visitante quase matou o jogo através de Juninho em duas oportunidades. Na primeira, o chute foi nas mãos de Leandro Santos. Depois, Felipe Amorim cruzou rasteiro e o volante, de frente para o gol, desviou pela linha de fundo.

Os dois times voltam a campo nesta terça-feira, pela 34.ª rodada. O Guarani enfrenta o Ceará, às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, enquanto que o América-MG recebe o lanterna ABC, às 19h15, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 x 1 AMÉRICA-MG

GUARANI - Leandro Santos; Lenon, Willian Rocha, Ewerton Páscoa e Salomão; Baraka, Betinho (Luiz Fernando), Richarlyson (Elias) e Bruno Nazário; Fumagalli (Bruno Mendes) e Caíque. Técnico: Lisca.

AMÉRICA-MG - Fernando Leal; Christian, Rafael Lima, Messias e Giovanni (Willian); Ernandes, Neto Moura (Juninho) e Renan Oliveira (Zé Ricardo); Felipe Amorim, Gerson Magrão e Bill. Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Bill, aos 14 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Baraka (Guarani); Giovanni, Messias e Zé Ricardo (América-MG).

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

RENDA - R$ 44.492,00.

PÚBLICO - 5.133 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).