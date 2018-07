América-MG vence Bahia nos pênaltis e avança para as semifinais da Copa São Paulo

Após um primeiro tempo de poucas emoções, o América-MG saiu na frente com um gol de Max, aos três minutos da etapa final. No entanto, o Bahia também tinha um Max, que deixou tudo igual sete minutos mais tarde.

Os momentos finais foram eletrizantes e mesmo com a expulsão de Jaques, o time baiano buscou a virada com um homem a menos através do gol de Geovane Itinga, aos 41 minutos, de cabeça. Esse foi o oitavo gol do atacante do Bahia, artilheiro da competição. Mas a alegria durou pouco e três minutos mais tarde, Matheus deixou tudo igual novamente e levou a decisão para os pênaltis, que terminou 3 a 2 para os mineiros. Mais justo, afinal o Bahia tinha entrado nas quartas de final pelo índice técnico.

GOLEIRO É DESTAQUE - Na disputa de penalidades máximas, brilhou a estrela do goleiro Jori, do time mineiro. Ele defendeu as cobranças de Cristiano e Geovane Itinga, além de contar com a sorte no chute de Sebastian, que acertou o travessão. Vitinho, Euller e Emiliano converteram suas cobranças e garantiram a terceira classificação do América-MG nos pênaltis na competição - antes tinha superado o Vasco na segunda fase e o Palmeiras na quarta.

O próximo adversário dos mineiros sai do confronto entre São Paulo e Flamengo, que acontece também nesta quarta, na Arena Barueri, em Barueri (SP). Na última terça-feira, dois times já tinham se classificado e vão se enfrentar nas semifinais. O Corinthians passou ao golear o Ituano por 6 a 1, enquanto que o Cruzeiro avançou com vitória por 2 a 1 sobre o Sport.