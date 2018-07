América-MG vence Barueri e retoma liderança da Série B

Os dois times entraram em campo com a mesma disposição de buscar a vitória, mas por motivos diferentes. O time paulista para deixar a lanterna e o mineiro para recuperar a liderança. "Nosso time já foi bem na última rodada, teve 58% de posse de bola, mas agora precisa jogar com inteligência", explicou o técnico Estevam Soares antes do início do jogo.

O domínio do primeiro tempo foi do Barueri, mesmo mostrando ainda falta de entrosamento e distanciamento entre seus jogadores. De outro lado, o América-MG parecia precipitado e, com isso, errava muitos passes. As melhores chances foram do time da casa - aos 26 minutos, com William Henrique, em um chute dentro da área, e aos 30, em um arremate de longe de Marcelinho Paraíba. Ambos foram defendidos por Neneca.

O experiente técnico Givanildo Oliveira voltou para o segundo tempo exigindo uma mudança de postura no time mineiro. "Temos que valorizar mais a posse de bola e chegar para finalizar lá na frente, o que não aconteceu até agora".

O América-MG levou um susto aos 8 minutos, em outro chute forte de Marcelinho Paraíba, rebatido por Neneca. Mas abriu o placar aos 14, em uma cobrança de falta ensaiada. Da intermediária, a bola foi levantada na segunda trave, onde Gabriel tocou de cabeça para o outro lado. Sozinho, desequilibrado, Thiaguinho tocou para as redes.

O Barueri ainda tentou buscar o empate, mas ficou limitado à disposição e aos chutes de Marcelinho Paraíba. Muito pouco para quem pretendia vencer. A melhor chance saiu aos 33 minutos, em uma falta na frente da área. Marcelinho Paraíba soltou a bomba e Neneca, de novo, rebateu e depois ainda mandou para escanteio após o toque de Ronaldo Angelim.

Os dois times voltam a campo pela nona rodada na próxima semana. O Barueri vai sair diante do Joinville, no dia 6 de julho (uma sexta), às 21 horas, enquanto que o América-MG, no dia seguinte, vai receber o Atlético Paranaense, às 16h20.

FICHA TÉCNICA

BARUERI 0 x 1 América-MG

BARUERI - Fernando Leal; Marcos Pimentel, Anderson Salles, Ronaldo Angelim e Diego Giaretta; Alê, Wendel, Rafael Chorão (Willian Henrique)(Thiago Gentil) e Marcelinho Paraíba; Jóbson (Tadeu) e Marcelinho. Técnico: Estevam Soares.

AMÉRICA-MG - Neneca; Boiadeiro, Gabriel, Everton Luiz e Bryan; Dudu, Leandro Ferreira, Thiaguinho (Agenor) e Rodriguinho (Júnior Timbó); Bruno Meneghel (Alessandro) e Fábio Júnior. Técnico: Givanildo Oliveira.

GOL - Thiaguinho, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Não houve.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).