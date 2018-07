América-MG vence duelo mineiro contra o Boa e segue entre os primeiros na Série B No único duelo mineiro possível no Campeonato Brasileiro da Série B deste ano, o América-MG voltou a mostrar a sua força atuando no estádio Independência, em Belo Horizonte, e derrotou o Boa, com facilidade, por 2 a 0, nesta sexta-feira. A partida foi válida pela 14.ª rodada da competição.