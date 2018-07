América-MG vence e deixa Atlético-PR em situação ruim

Agora, o América-MG está com 37 pontos, na 19ª colocação do campeonato, enquanto o Atlético-PR permanece com os mesmos 38 pontos e ocupa a 18º posição. A vitória americana foi boa também para o rival mineiro Cruzeiro, que não passou de um empate com o Ceará e ainda corre o risco de ser rebaixado, disputando diretamente com clube paranaense.

No esvaziado Parque do Sabiá, o jogo deste domingo foi bastante movimentado. O primeiro gol saiu aos 18 minutos, quando o atacante Kempes recebeu de Amaral e abriu o placar para o América-MG. O empate do Atlético-PR veio num pênalti batido por Paulo Baier, já aos 15 do segundo tempo.

O América-MG, porém, ainda teve forças para buscar a vitória em Uberlândia. Aos 35 minutos, Gilson fez o segundo gol e definiu o placar. Para o técnico Givanildo Oliveira, o resultado positivo foi importante para dar um consolo ao time mineiro, que venceu os últimos quatro dos cinco jogos que disputou. "A situação de ser rebaixado é muito triste, mas fica aí o consolo. Jogamos bem", afirmou o treinador.

Enquanto isso, o Atlético-PR jogará sua sobrevivência na última rodada do campeonato, quando fará o clássico com o rival Coritiba na Arena da Baixada. Além de precisar ganhar, o time paranaense torce por tropeços de Ceará e Cruzeiro para não ser rebaixado.

FICHA TÉCNICA:

América-MG 2 x 1 Atlético-PR

América-MG - Neneca; Micão, Gabriel e Everton; Marcos Rocha, Leandro Ferreira, Amaral, Rodriguinho e Gilson (Carleto); Kempes e Fábio Júnior (Alessandro). Técnico: Givanildo Oliveira.

Atlético-PR - Renan Rocha; Wendel, Manoel, Gustavo e Heracles (Branquinho); Deivid, Marcelo Oliveira, Paulo Baier e Marcinho (Cleber Santana); Guerrón (Morro Garcia) e Nieto Técnico: Antônio Lopes.

Gols - Kempes, aos 18 minutos do primeiro tempo; Paulo Baier (pênalti), aos 15, e Gilson, aos 35 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

Cartões amarelos - Kempes, Everton Luiz, Micão, Rodriguinho, Neneca, Nieto e Gustavo Araújo.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).